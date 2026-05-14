Nvidia: «Πράσινο φως» των ΗΠΑ σε 10 κινεζικές εταιρείες για την αγορά των AI chip H200 – Κέρδη 2% για τη μετοχή

To Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες για να προχωρήσουν στην αγορά του H200.

Κέρδη της τάξης του 2% σημειώνει η μετοχή της Nvidia στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, στον απόηχο της είδησης ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες για να προχωρήσουν στην αγορά του H200, του δεύτερου πιο ισχυρού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Όπως σημειώνει το Reuters, προς το παρόν δεν έχουν γίνει παραδόσεις, καθώς ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, Τζένσεν Χουάνγκ, επιδιώκει να αναζωογονήσει τις πωλήσεις που έχουν «παγώσει» εδώ και καιρό κατά τη διάρκεια της σημαντικής επίσκεψης του στην Κίνα, καθώς έχει συμπεριληφθεί στην επιφανή ομάδα των CEO που συνοδεύουν τον Αμερικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και αρχικά δεν είχε συμπεριληφθεί στο ταξίδι, τελικά ο Τραμπ τον παρέλαβε στην Αλάσκα καθ’ οδόν προς την σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζίνπινγκ, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των προσπαθειών για την πώληση τσιπ H200 στην Κίνα.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Υπουργείο Εμπορίου έχει εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες – συμπεριλαμβανομένων των Alibaba, Tencent, ByteDance και JD.com – για την αγορά τσιπ H200, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Επίσης, διανομείς όπως οι Lenovo και Foxconn, έχουν επίσης λάβει έγκριση, με κάθε αγοραστή να επιτρέπεται να αγοράσει έως και 75.000 τσιπ είτε απευθείας από την Nvidia είτε μέσω αυτών των μεσαζόντων.

Η Lenovo επιβεβαίωσε ότι είναι «μία από τις πολλές εταιρείες που έχουν εγκριθεί για να πωλούν H200 στην Κίνα στο πλαίσιο της άδειας εξαγωγής της Nvidia», ανέφερε η έκθεση.

Παρά τις εγκρίσεις των ΗΠΑ, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία. Οι κινεζικές εταιρείες έκαναν ένα βήμα πίσω μετά από οδηγίες που έλαβαν από το Πεκίνο, ανέφερε μία πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι αυξάνεται η πίεση στο Πεκίνο για να μπλοκάρει ή να ελέγχει αυστηρά τις παραγγελίες.

Η αλλαγή στάσης της Κίνας φαίνεται ότι προκλήθηκε εν μέρει από εξελίξεις στην αμερικανική πλευρά, αν και παραμένει ασαφές τι ακριβώς άλλαξε.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε πρόσφατα στη Γερουσία ότι «η κινεζική κεντρική κυβέρνηση δεν τους έχει επιτρέψει ακόμη να αγοράσουν τα chips, επειδή προσπαθεί να διατηρήσει τις επενδύσεις στραμμένες στη δική της εγχώρια βιομηχανία».

Πριν από την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ, η Nvidia κατείχε περίπου το 95% της αγοράς προηγμένων τσιπ της Κίνας. Η Κίνα κάποτε αντιπροσώπευε το 13% των εσόδων της εταιρείας και ο Χουάνγκ είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης της χώρας από μόνη της θα άξιζε 50 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.