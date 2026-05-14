opec+:-Οι-«αόρατες»-αυξήσεις-στην-παραγωγή-πετρελαίου-παρά-το-πολεμικό-μπλόκο-στον-Περσικό

Ενώ ο πόλεμος μαίνεται και ο Περσικός Κόλπος βρίσκεται υπό αποκλεισμό, ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου, που όμως, δεν μπορούν στην πραγματικότητα να τις επιτύχουν καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Τα βασικά μέλη του OPEC+ στοχεύουν στη συνέχιση των σταδιακών αυξήσεων στις ποσοστώσεις πετρελαίου κατά τους επόμενους μήνες, με σκοπό να ολοκληρώσουν την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής που είχαν παγώσει —έστω και μόνο σε θεωρητικό επίπεδο— μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δηλώσεις αντιπροσώπων.

Η συμμαχία έχει ήδη συμφωνήσει επίσημα να αποκαταστήσει περίπου τα δύο τρίτα των περικοπών στην παραγωγή, η οποία ανερχόταν σε 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2023. Σχεδιάζει μάλιστα να αυξήσει περαιτέρω τους στόχους της, σταδιακά αυξάνοντας το υπολειπόμενο μέρος της παραγωγής σε τρία στάδια, το επόμενο τρίμηνο. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα μεγάλα κράτη-μέλη αδυνατούν στην πραγματικότητα να επιτύχουν τέτοιες αυξήσεις, τη στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, όπως αποκάλυψαν στο - τρεις πηγές με γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Η συμμαχία, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, έχει περιοριστεί σε μεμονωμένες και συμβολικές αυξήσεις της προσφοράς κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης. Ωστόσο, η παγκόσμια αγορά έχει επείγουσα ανάγκη από επιπλέον πετρέλαιο για να καλυφθεί το έλλειμμα που προκάλεσε ο πόλεμος, ο οποίος έχει στερήσει από την αγορά περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, εξαντλώντας τα παγκόσμια αποθέματα σε επίπεδα ρεκόρ.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, οκτώ βασικά μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των εταίρων τους είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σταδιακής ανάκαμψης της παραγωγής αργού πετρελαίου. Η παραγωγή αυτή είχε μειωθεί πριν από αρκετά χρόνια, στην προσπάθεια των χωρών να αντιμετωμίσουν την τότε υπερπροσφορά στις αγορές.

Τόσο ο ΟΠΕΚ όσο και το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.

Από τις αρχές του τρέχοντος μηνός, τα μέλη του στενού πυρήνα του οργανισμού μειώθηκαν κατά ένα, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ. Η κίνηση αυτή έθεσε τέλος σε μια μακροχρόνια παρουσία δεκαετιών, ως αποτέλεσμα των έντονων τριβών με την ηγέτιδα δύναμη του οργανισμού, τη Σαουδική Αραβία, αναφορικά με τους περιορισμούς που επιβάλλει το καρτέλ στα ανώτατα όρια άντλησης πετρελαίου των χωρών-μελών.

Η αποχώρηση του Άμπου Ντάμπι, ωστόσο, δεν εμπόδισε τα υπόλοιπα επτά κράτη-μέλη να εγκρίνουν μια ακόμη συγκρατημένη αύξηση της τάξης των 188.000 βαρελιών ημερησίως για τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μηνιαίας τηλεδιάσκεψής τους στις 3 Μαΐου. Η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση, η οποία θα επανεξετάσει την πολιτική παραγωγής για τον Ιούλιο αλλά και για το μετέπειτα διάστημα, έχει οριστεί για τις 7 Ιουνίου.

Σε θεωρητικό επίπεδο, η έξοδος των ΗΑΕ αφαιρεί περίπου 144.000 βαρέλια ημερησίως από τον αρχικό σχεδιασμό για μείωση της παραγωγής κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Στην παρούσα φάση, οι πολεμικές επιχειρήσεις εμποδίζουν τη συμμαχία να υλοποιήσει τις συμφωνηθείσες αυξήσεις των στόχων των τελευταίων μηνών.

Η σύγκρουση έχει αναγκάσει πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής να προχωρήσουν σε εκτεταμένες διακοπές μεγάλου μέρους της παραγωγικής τους δραστηριότητας, καθώς το Στενό του Ορμούζ τελεί υπό ουσιαστικό αποκλεισμό.

Η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε στη γραμματεία του ΟΠΕΚ στη Βιέννη ότι η δική της παραγωγή υποχώρησε ακόμη περισσότερο κατά τον Απρίλιο, αγγίζοντας μόλις τα 6,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, μέγεθος που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1990, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση που εξέδωσε ο οργανισμός την Τετάρτη. Αντίστοιχα, η παραγωγή του Κουβέιτ έχει περιοριστεί μόλις στο ένα τέταρτο των επιπέδων που ίσχυαν προ του πολέμου, ενώ βαρύτατες απώλειες στην παραγωγική τους ικανότητα έχουν υποστεί τόσο το Ιράκ όσο και τα ΗΑΕ.

Παρ’ όλα αυτά, η διπλή κρίση του πολέμου και της απροσδόκητης αποχώρησης των ΗΑΕ δεν αποθαρρύνει τη συμμαχία από το να σχεδιάζει τα επόμενα στρατηγικά της βήματα για τα επόμενα έτη.

Ο OPEC+ εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά, μια πρωτοβουλία που ανατέθηκε πέρυσι με σκοπό την ακριβέστερη βαθμονόμηση των ποσοστώσεων παραγωγής για το 2027, σύμφωνα με δηλώσεις τριών αντιπροσώπων. Η σχετική αξιολόγηση πραγματοποιείται από την εταιρεία συμβούλων DeGolyer and MacNaughton, η οποία εδρεύει στο Ντάλας.