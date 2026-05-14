performance:-Νέα-τριετία-ανάπτυξης-με-επιλεκτικές-εξαγορές-και-πρόσθετη-εξωστρέφεια

Με ρεκόρ backlog 53,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κερδοφορία και χαμηλή εξάρτηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Performance σχεδιάζει το επόμενο βήμα ανάπτυξης.

«Μπήκαμε στο 2026 με τη μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων στην ιστορία. Δεν αναπτυχθήκαμε απλά, αλλά ήμασταν πιο κερδοφόροι σε όλες τις γραμμές». Με τα παραπάνω λόγια περιέγραψε την έναρξη της τρέχουσας χρονιάς ο διευθύνων σύμβουλος της Performance, Διονύσης Χιντζίδης, κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παράλληλα σημείωσε ότι η εταιρεία προσβλέπει σε τριετία περαιτέρω ανάπτυξης, η οποία θα υποστηριχθεί από νέες εξαγορές, επενδύσεις σε πεδία υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η κυβερνοασφάλεια και η AI καθώς και από διευρυμένη εξωστρέφεια.

Επιλεκτικές εξαγορές για τη συνέχεια

Η εταιρεία εκτιμά ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης θα προκύψει από έναν συνδυασμό οργανικής και μη οργανικής επέκτασης. «Η περαιτέρω ανάπτυξη θα είναι ένας συνδυασμός οργανικής ανάπτυξης αλλά και μη οργανικής μέσα από πιθανές εξαγορές που εξετάζουμε επίσης πολύ σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Αναλυτικότερα, στο πεδίο των εξαγορών ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επεσήμανε ότι βολιδοσκοπούνται ήδη δυνητικοί στόχοι σε Ελλάδα και εξωτερικό, χωρίς ωστόσο κάποια συμφωνία να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ως προς τα πεδία που διερευνούνται, εξήγησε ότι αφορούν συμπληρωματικές, στο κομμάτι των πωλήσεων, δραστηριότητες που συνδυάζουν επιχειρηματικές δομές με πανομοιότυπη κουλτούρα και φιλοσοφία. Προσέθεσε δε ότι χαρακτηριστικό των επόμενων εξαγορών θα είναι η επιλεκτικότητα και πειθαρχία.

Σχετικά με την παρουσία της εταιρείας στο εξωτερικό επισημάνθηκε ότι ήδη η Performance ενισχύει το γεωγραφικό της αποτύπωμα σε Κύπρο και Μάλτα, προχωρώντας σε προσλήψεις.

Χαμηλή η εξάρτηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Παράλληλα βέβαια η εταιρεία κοιτά και την περαιτέρω ενδυνάμωση των τεχνολογικών συνεργασιών και τις επενδύσεις σε καινοτόμες και ανθεκτικές λύσεις καθώς σχεδιάζει να ενισχύσει και την οργανική της ανάπτυξη, παρότι η χώρα περνά φέτος στη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή.

Ερωτηθείς σχετικά μάλιστα διευκρίνισε ότι η εξάρτηση της εισηγμένης από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει εξαιρετικά χαμηλή. «Η ανάπτυξη έχει προέλθει από τους ιδιώτες πελάτες συν κάποια έργα του Δημοσίου, που δεν εξαρτώνται από το RRF», επεσήμανε χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο τόνιζε ότι πυλώνες ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα θα αποτελέσουν τόσο η τεχνητή νοημοσύνη και τα data όσο και η κυβερνοασφάλεια, τομέας που ενισχύεται χάρη και στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν αλλάζουμε στρατηγική», υπογράμμισε ο κ. Χιντζίδης, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε τομείς που μπορούν να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της στην αγορά. Με ρεκόρ κερδοφορίας, γεμάτο ταμείο και μεγάλο backlog, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ή και καλύτερο ρυθμό».

Τα «assets» του ισολογισμού

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για το τρέχον έτος επισημαίνοντας ότι το δείγμα του πρώτου πενταμήνου φαίνεται να μπορεί να υποστηρίζει τους ίδιους αν όχι καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Να θυμίσουμε ότι η Performance Technologies ανακοίνωσε ρεκόρ οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, με εκτόξευση των καθαρών κερδών κατά 44% (στα 7,27 εκατ. ευρώ) και σημαντική ανάπτυξη.

Σημαντική συνεισφορά στον προαναφερθέν στόχο θα έχει το ανεκτέλεστο ρεκόρ της εταιρείας που έφτανε στα τέλη του 2025 τα 53,3 εκατ. ευρώ. Κι αυτό γιατί όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Performance τα 2/3 είναι «κλειδωμένα» με τιμές σε ορίζοντα έτους, γεγονός που θωρακίζει σε μεγάλο βαθμό την Performance από την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ομαλή εκτέλεση των έργων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της.

Αξιοσημείωτη είναι και η λειτουργική κερδοφορία που συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τα έσοδα, εξέλιξη που η ίδια αποδίδει στη βελτίωση του μείγματος δραστηριοτήτων, στη μετατόπιση προς υπηρεσίες και λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, αλλά και στη βελτιωμένη διαχείριση κόστους.

Όσον αφορά τις χρηματικές διανομές η χθεσινή γενική συνέλευση ενέκρινε συνολικό μικτό μέρισμα 2 εκατ. ευρώ (πρακτικά το 35% των κερδών), έδωσε το πράσινο φως για τη θέσπιση διετούς προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού στην -κατά 60%- θυγατρική Adaptera το 2026.