reuters:-Το-Ιράκ-ζήτησε-οικονομική-βοήθεια-από-το-ΔΝΤ-ως-αποτέλεσμα-του-πολέμου-στο-Ιράν

Ιρακινοί αξιωματούχοι έχουν προσεγγίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Πέμπτη μια πηγή κοντά στο ΔΝΤ.

Οι αρχικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια των εαρινών συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον και συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το πόση χρηματοδότηση θα χρειαστεί το Ιράκ και πώς θα διαρθρωθεί οποιοδήποτε δάνειο, ανέφερε η πηγή.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και πυροδότησε το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και οικονομίες.

Το Ιράκ έχει πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο, με το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του – που αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλα τα έσοδα της κυβέρνησης – να έχει διακοπεί λόγω του κλεισίματος της κρίσιμης πλωτής οδού, η οποία προηγουμένως μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

- Reuters