theon:-Στρατηγική-επένδυση-σε-αμερικανική-εταιρεία-ai-για-εφαρμογές-άμυνας

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα του ΑΙ και των αμυντικών τεχνολογιών προχωρά η THEON, με επένδυση ύψους 3 εκατ. δολ. στην αμερικανική Twin Prime.

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αμυντικών τεχνολογιών προχωρά η THEON, ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 3 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική Twin Prime, εταιρεία που αναπτύσσει εξειδικευμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής από τη THEON στην Twin Prime, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινοπραξίας με έδρα την Ελλάδα. Η νέα εταιρική δομή θα ελέγχεται κατά 60% από τη THEON και κατά 40% από την Twin Prime και θα έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τα προϊόντα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική «THEON Next», μέσω της οποίας ο όμιλος επιδιώκει να ενσωματώσει δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύνολο των ηλεκτροοπτικών και αμυντικών συστημάτων που αναπτύσσει.

Η Twin Prime ιδρύθηκε το 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να επεξεργάζονται και να αναλύουν δεδομένα από πολλαπλούς αισθητήρες, με στόχο την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης γύρου αρχικής χρηματοδότησης (pre-seed), με επικεφαλής το επενδυτικό σχήμα Expeditions, το οποίο επενδύει σε τεχνολογικές και αμυντικές νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η διοικητική ομάδα της Twin Prime αποτελείται από ερευνητές και στελέχη με προϋπηρεσία σε οργανισμούς όπως το Google Research, το Lawrence Livermore National Laboratory, το Columbia University, καθώς και σε κυβερνητικούς και στρατιωτικούς φορείς των ΗΠΑ.

Η THEON αναφέρει ότι μέσω της συνεργασίας επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, να ενισχύσει την παρουσία της στην αμερικανική αγορά και να αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των αμυντικών εφαρμογών ΤΝ.

Παράλληλα, η εταιρεία εκτιμά ότι η κοινοπραξία θα συμβάλει στη δημιουργία ιδιόκτητης πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ θα ενισχύσει και τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης που ήδη διαθέτει μέσω της σειράς προϊόντων ARMED και των συστημάτων για τον σύγχρονο στρατιώτη.

Η επένδυση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων στρατηγικών συμμετοχών της THEON σε τεχνολογικές εταιρείες, όπως η KOPIN Corporation και η VARJO Technologies, οι οποίες συνδέονται με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, ηλεκτροοπτικών και προηγμένων οπτικών συστημάτων για στρατιωτική χρήση.

Στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι η αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στα ηλεκτροοπτικά συστήματα θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής επίγνωσης και τη λήψη ταχύτερων αποφάσεων στο πεδίο επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα αυξημένης πολυπλοκότητας και μεγάλου όγκου δεδομένων.

Η THEON συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε ευρύτερες εφαρμογές αμυντικής τεχνολογίας, με έμφαση στη διασύνδεση αισθητήρων, στις ψηφιακές δυνατότητες μάχης και στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

--