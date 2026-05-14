trt:-Η-Τουρκία-θα-κάνει-νόμο-την-αμφισβήτηση-της-ελληνικής-κυριαρχίας-σε-νησιά,-νησίδες-και-βραχονησίδες

Η Τουρκία θα κάνει νόμο την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ανέφερε η κρατική τηλεόραση της χώρας, επικαλούμενη πληροφορίες από την κυβερνητική παράταξη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ doktrini kanun haline geliyor. AK Parti, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için müstakil kanun teklifi hazırlığında. Kanunla; denizlerde uygulanacak standartlar belirlenecek, münhasır ekonomik bölgeler kural haline gelecek. pic.twitter.com/QV5bY9uLbT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2026

Στο δελτίο ειδήσεων του ΤRT αναφέρθηκαν τα εξής: «Το AKP ετοιμάζει ένα αυτοτελές νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ με στόχο να κατοχυρώσει νομικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο.

» Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του AKP, έχουν ξεκινήσει εργασίες για μια συμπεριληπτική νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της και θα προσδιορίσει τα πρότυπα σχετικά με τα διεθνή ύδατα.

» Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε, εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται «γκρίζες ζώνες» και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο Πέλαγος.

» Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στον ‘Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας’, στο πλαίσιο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

» Ήδη ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες με τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι διαδικασίες με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου, η οποία θα καταστήσει το δόγμα της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ μέρος του εσωτερικού Δικαίου, προγραμματίζεται να υποβληθεί στην Προεδρία της τουρκικής εθνοσυνέλευσης μετά τη γιορτή του Kurban Bayramı.».

«Το νομοσχέδιο έχει και την αιτία πολέμου και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών στο Αιγαίο»

Ικανοποίηση στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν

Γκιλρου Γκεζέρ, διευθυντής Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής: «Oι εξελίξεις που έχουν συμβεί από το 1982, κάποια επιθετικά βήματα της Ελλάδας, κάποια παράνομα βήματα της Ελλάδας, των Ελληνοκυπρίων και του Ισραήλ, προκάλεσαν τη δημιουργία αυτού του νόμου.

Όπως ξέρετε, το 1995 η Τουρκία με απόφαση του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε πως θα είναι αιτία πολέμου (casus belli) η οποιαδήποτε επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Στον συγκεκριμένο νόμο δεν υπάρχει υποχώρηση στο ζήτημα αυτό.

Επίσης, αντιλαμβάνομαι πως στο κείμενο υπάρχουν ζητήματα και αναφορές σε ό,τι αφορά τις ‘γκρίζες ζώνες, δηλαδή των νησιών, νησίδων και σχηματισμών που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους. Αυτό είναι σημαντικό».

Milliyet: «H αιτία πολέμου στο Αιγαίο για τα 12 μίλια θα παραμείνει με ισχυρό τρόπο»

«Ο Ερντογάν θα μπορεί να κηρύσσει περιοχές ειδικού καθεστώτος απέναντι στα τετελεσμένα της Ελλάδας»

«Θα συνεχιστεί το ‘Casus Belli’ στο Αιγαίο;

» Μετά την προσπάθεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια, το Κοινοβούλιο ψήφισε ψήφισμα ‘Casus Belli’ το 1995, δηλώνοντας ότι η εφαρμογή του θα θεωρούνταν αιτία πολέμου. Οι λόγοι της Τουρκίας για Casus Belli στο Αιγαίο διατηρούνται στον νέο κανονισμό. Η έντονη αντίρρηση της Τουρκίας για το όριο των 12 μιλίων στο Αιγαίο διατηρείται έντονα στον νέο κανονισμό.

»Ερ. Ποια νέα μέτρα φέρνει ο κανονισμός σχετικά με τα τετελεσμένα της Ελλάδας και ζητήματα όπως τα θαλάσσια πάρκα;

» Το νέο σχέδιο παρέχει στον Πρόεδρο την εξουσία να κηρύσσει θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος για αλιεία, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και άλλους σκοπούς σε περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Αυτό θα δώσει στην Τουρκία περιθώριο ελιγμών τόσο όσον αφορά τα θαλάσσια δικαιώματά της όσο και έναντι των τετελεσμένων της Ελλάδας. Θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος μπορούν επίσης να κηρυχθούν από τον Πρόεδρο στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ.

Ο κανονισμός παρέχει στον Πρόεδρο μια άλλη σημαντική εξουσία. Το προσχέδιο ορίζει τους θεμελιώδεις κανόνες για τον καθορισμό του εύρους και των ορίων των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Ωστόσο, το προσχέδιο παρέχει επίσης στην Προεδρία την εξουσία να καθορίσει αυτά τα όρια. Το προσχέδιο ορίζει ότι οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα μετρώνται ξεκινώντας από τη γραμμή βάσης. Ο νόμος και αυτές οι εξουσίες έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν σημαντικές ευκαιρίες για την τουρκική διπλωματία όσον αφορά την de facto και νόμιμη διαχείριση της περιοχής στο Αιγαίο».

