    Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ

    By Πολιτική

    Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ.

    Την επιστολή του κ. Οζγκιούρ, που φέρει σημερινή (15/05/2026) ημερομηνία, ανέγνωσε στην ολομέλεια της Βουλής ο Η’ αντιπρόεδρος του Σώματος, Β. Βιλιάρδος.

    Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).

    Οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής:

    ΝΔ: 156

    ΠΑΣΟΚ: 32

    ΣΥΡΙΖΑ: 25

    ΚΚΕ: 21

    ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 11

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:11

    «ΝΙΚΗ»: 8

    ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5

    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: 28

