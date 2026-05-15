Ανεξαρτητοποιήθηκε-ο-βουλευτής-της-Νέας-Αριστεράς,-Φερχάτ-Οζγκιούρ

Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ.

Την επιστολή του κ. Οζγκιούρ, που φέρει σημερινή (15/05/2026) ημερομηνία, ανέγνωσε στην ολομέλεια της Βουλής ο Η’ αντιπρόεδρος του Σώματος, Β. Βιλιάρδος.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).

Οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ: 156

ΠΑΣΟΚ: 32

ΣΥΡΙΖΑ: 25

ΚΚΕ: 21

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:11

«ΝΙΚΗ»: 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: 28

