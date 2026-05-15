Ανησυχία στην Ταϊβάν για πιθανές «εκπλήξεις» στη συνάντηση Τραμπ – Σι

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Ταϊβάν ενόψει της συνόδου του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, με κυβερνητικούς αξιωματούχους και αναλυτές να φοβούνται πιθανές δηλώσεις ή δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν. Αν και η κυβέρνηση της Ταϊπέι εμφανίζεται καθησυχαστική δημόσια, στο παρασκήνιο οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσία-λουνγκ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι παραμένει αισιόδοξος για τις σχέσεις της Ταϊπέι με την Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πως η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι η πολιτική της απέναντι στην Ταϊβάν δεν πρόκειται να αλλάξει.

Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε ότι γύρω από τη συνάντηση Τραμπ – Σι υπάρχει έντονη ανησυχία.

«Φυσικά ελπίζουμε ότι η σύνοδος Τραμπ – Σι δεν θα παράγει εκπλήξεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Ταϊβάν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τις πωλήσεις όπλων

Η ανησυχία στην Ταϊπέι εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι σκοπεύει να συζητήσει απευθείας με τον Σι το θέμα των μελλοντικών αμερικανικών πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι πιστεύει πως «ο Σι θα θέσει περισσότερο το ζήτημα της Ταϊβάν απ’ ό,τι εγώ».

Στην Ταϊβάν, ακόμη και μικρές αλλαγές στη διατύπωση της αμερικανικής πολιτικής αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά τη στιγμή που στην Ουάσιγκτον παραμένει υπό εξέταση δεύτερο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊπέι, ύψους τουλάχιστον 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πολιτική της «μίας Κίνας»

Βάσει της μακροχρόνιας πολιτικής της «μίας Κίνας», οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν τη θέση του Κίνα ότι η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της κινεζικής επικράτειας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναγνωρίσει επίσημα την κυριαρχία του Πεκίνου στο αυτοδιοικούμενο νησί.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διατηρεί στενές ανεπίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν και έχει εγκρίνει την πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το νησί, με διακομματική υποστήριξη.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να τηρούν στρατηγική ασάφεια ως προς το αν θα παρενέβαιναν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για το κυβερνών κόμμα της Ταϊβάν, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες και τις σχέσεις με το Πεκίνο.

Λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι, το κοινοβούλιο της Ταϊβάν, όπου την πλειοψηφία διαθέτει η αντιπολίτευση, ενέκρινε σημαντικά μειωμένο αμυντικό πακέτο, παρά την αυξανόμενη στρατιωτική πίεση της Κίνας γύρω από το νησί.