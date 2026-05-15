Γιατί-«εκτροχιάστηκε»-σημαντικό-σιδηροδρομικό-έργο-στη-Β.-Ελλάδα

Γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο «άναψε κόκκινο» στον διαγωνισμό για το σιδηροδρομικό έργο «Νέα Καρβάλη – Τοξότες» και τη σύνδεσή του με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας, ύψους 200 εκατ., με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι προσφυγές ιδιωτών, τα θέματα χάραξης – ασφαλείας, οι περιβαλλοντικές τροποποιήσεις και το «ναυάγιο». Χάνονται κοινοτικοί πόροι και έργο – κόμβος.

Ένα σημαντικό σιδηροδρομικό έργο στη Β. Ελλάδα, εθνικής σημασίας, όπως έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση, με εξασφαλισμένη από ευρωπαϊκά προγράμματα (CEF) χρηματοδότηση άνω των 200 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι «βρήκε στα βράχια» και οδεύει προς «εκτροχιασμό», χωρίς, προφανώς, ευθύνη του αναδόχου.

Ο λόγος για το σιδηροδρομικό έργο «Νέα Καρβάλη – Τοξότες» και τη σύνδεσή του δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας, ύψους σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο, από καιρό, τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως από πέρυσι είχε αναδείξει το -.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο κατέληξαν ο διαγωνισμός και η σύμβαση μετά από έναν κύκλο προσφυγών από ιδιώτες κατά της χάραξης της γραμμής και άλλων τεχνικών ζητημάτων, όπως π.χ. ασφαλείας, καθώς, και μετά από περιβαλλοντικές τροποποιήσεις, φέρεται να «άναψε κόκκινο» συνολικά στο project, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες της αγοράς.

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και το έργο με βάση τα μέχρι πρότινος δεδομένα, να μην προχωρήσει ένα σημαντικό σιδηροδρομικό project που εντάσσονταν στο πλαίσιο της δημιουργίας μεταφορικού και εμπορευματικού κόμβου στη Βόρεια Ελλάδα, να «κινδυνεύει» η διασύνδεση με τον λιμένα Καβάλας (όπου σχήμα υπό τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει, μάλιστα, αναλάβει την υπο-παραχώρηση του λιμένα «Φίλιππος Β’»), όπως, βέβαια, και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που φαίνεται να χάνεται.

Κατά πόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και ο ΟΣΕ επανέλθουν με νέο διαγωνισμό, νέα δεδομένα, τεχνικά και περιβαλλοντικά, άλλον προϋπολογισμό και βέβαια, με χρηματοδότηση από άλλες πηγές (εγχώριες ή από την Ε.Ε.), θα φανεί προσεχώς. Για την ώρα, το έργο αυτό «εκτροχιάζεται» και μαζί χάνονται και πόροι.

Οι προσφυγές ιδιωτών και οι τροποποιήσεις

Μεταξύ άλλων, υπήρξαν προβλήματα με τη χάραξη της γραμμής που περνούσε κοντά από την τοπική Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ). Το project είχε υπό μία έννοια «κολλήσει» σε προσφυγές ομίλων που έχουν εγκαταστάσεις από την περιοχή που προγραμματίζονταν να περάσει η γραμμή, βάζοντας μάλιστα και θέματα ασφαλείας. Παράλληλα, δεν έλειπαν τεχνικής και περιβαλλοντικής φύσης ζητήματα που επιχειρήθηκαν να ξεπεραστούν με τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως προ ολίγων μηνών είχαμε αναφέρει, «για (α) την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό του έργου των διαφοροποιήσεων του Σταθμού Διαλογής που αφορούν σε μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων, με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς όρους και (β) την επικαιροποίηση του περιεχομένου της ΑΕΠΟ με βάση το νεότερο κανονιστικό πλαίσιο (αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών / Κινδύνου Πλημμύρας κ.ά.».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, υπήρξαν αντιδράσεις, αιτήσεις ακύρωσης της ΜΠΕ και προσφυγές (π.χ. στο ΣτΕ) από φορείς και εταιρείες όπως η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕLFE ΑΒΕΕ», που φέρονταν να είναι συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη, η Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων Α.Ε. – ΕΝERGEAN OIL & GAS» (π.χ. ως προς το μέρος που στρέφεται κατά παράλειψης της καθ’ ης Διοίκησης να εγκρίνει ειδική μελέτη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του ειδικότερου ζητήματος της όδευσης τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής πλησίον του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής τάσης) κ.α..

«Άναψε κόκκινο» το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις προσπάθειες να ενσωματωθούν στην νέα περιβαλλοντική μελέτη τα προβλήματα που είχαν αναδειχθεί ώστε να «πάρει πράσινο φως» η σύμβαση, εντούτοις, καταλήξαμε στο Ελεγκτικό Συνέδριό που φέρεται να «άναψε άκυρο». Βάσει πληροφοριών που κυκλοφορούν στην αγορά, και με τα νέα δεδομένα υπήρχαν εστίες προβληματισμού για τεχνικά ζητήματα, περιβαλλοντικά αλλά και την αύξηση του κόστους του έργου που θα έφερναν οι σημαντικές απαιτούμενες αλλαγές (χάραξης κ.α.), με αποτέλεσμα να μην κρίνεται συμφέρουσα η υλοποίησή του. Επί της ουσίας, θα είχαμε ένα άλλο έργο σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ποιο (θα) ήταν το έργο

Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) 2021-2027», αφορούσε σε εργασίες για την κατασκευή της υποδομής, επιδομής και σταθμών/στάσεων για νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Ν. Καρβάλη – Τοξότες (περιοχή Ξάνθης), μήκους 32 χλμ. περίπου, καθώς και του κλάδου από Ν. Καρβάλη προς τον νέο εμπορευματικό λιμένα Καβάλας, μήκους 5,3 χλμ. περίπου. Με το έργο αυτό, θα επιτυγχάνονταν η σύνδεση του νέου εμπορευματικού λιμένα Καβάλας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα προχωρούσε και η διασύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο των γειτονικών χωρών. Για την υλοποίηση του έργου εξασφαλίστηκε σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση, καθώς προβλέπονταν να επιτρέψει τη λειτουργία εναλλακτικών διαδρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων (Διάδρομος ΒΒΑ – Baltic, Black, Aegean Seas και πρωτοβουλία 3Seas – Baltic, Black, Adriatic, με την επέκταση προς το Αιγαίο).