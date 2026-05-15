Δίκτυο-ψηφιακών-εργαλείων-ενάντια-στη-φοροδιαφυγή

Ένα ισχυρό δίκτυο ψηφιακών εργαλείων, με ειδικά μοντέλα εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών, αυτόματες μαζικές διασταυρώσεις και αυτοματοποιημένους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και μεθόδους ΑΙ και μηχανικής μάθησης ρίχνει στη «μάχη» της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ.

Η μείωση του φορολογικού κενού και η ενίσχυση των εσόδων αποτελεί για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στόχο πρώτης προτεραιότητας για φέτος, λόγος για τον οποίο, άλλωστε, προχωρά άμεσα στην αξιοποίηση δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, όπως δεδομένα από τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και ανοιχτά δεδομένα για σκοπούς διασταυρώσεων και ελέγχων.

Στο πλαίσιο δε αυτό προχωρά και στην ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, με κάθε διαθέσιμη πληροφορία συγκεντρωμένη στον ΑΦΜ, καθώς και μοντέλα συμπεριφορικής ανάλυσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και των φοροεισπρακτικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, οι φορολογικοί έλεγχοι και οι έρευνες θα επικεντρωθούν μεταξύ άλλων σε κλάδους και επιχειρήσεις με μεγάλο φορολογικό κενό, υψηλή παραβατικότητα και αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών. Για την επίτευξη, μάλιστα, των φετινών στόχων η ΑΑΔΕ αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του έτους την υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες, όπως το Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics), μέσω του οποίου υλοποιεί σενάρια για:

ανάδειξη επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου προς έλεγχο,

εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και φοροδιαφυγής στο ηλεκτρονικό εμπόριο,

ανίχνευση απάτης στο ενδοκοινοτικό εμπόριο,

πρόβλεψη παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης,

συμπεριφορική ανάλυση φορολογουμένων,

ανίχνευση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος.

Παράλληλα, προχωρά στην αξιοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης (CRM) και Επιχειρησιακού Κινδύνου (ERM) για την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση των σχετικών κινδύνων που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Οικοσύστημα myDATA

Η ΑΑΔΕ «επενδύει» φέτος πολλά και στην ψηφιακή πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, την οποία ενισχύει και εκσυγχρονίζει, αφού αποτελεί βασικό πυλώνα για τη φορολογική συμμόρφωση και την ανίχνευση και καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό:

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά στο σύνολο της αγοράς.

Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα παρέχει στο σύστημα δεδομένα διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται, πέρα από τον κλάδο των οχημάτων, σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων.

Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και η μετάδοση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο θα ενισχυθούν περαιτέρω με το έργο προμήθειας υποδομής και λογισμικού που θα παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών και θα εντοπίζει, μεταξύ άλλων, ασυνήθιστη δραστηριότητα μη ορθής διαβίβασης δεδομένων, υποστηρίζοντας τον ελεγκτικό μηχανισμό στην αποκάλυψη μη συμμορφούμενων επιχειρήσεων.

Σφίγγει ο κλοιός στο λαθρεμπόριο

Η πρόληψη και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος Hellenic Digital Borders. Το σύστημα θα παρακολουθεί την κίνηση των επαγγελματικών μεταφορικών μέσων και αγαθών που διακινούνται κάτω από οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία στην επικράτεια. Μέσω ενός Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου, θα ιχνηλατείται η κίνηση και θα παρακολουθείται ο έλεγχος των φορτηγών και των εμπορευματοκιβωτίων που εισέρχονται, εξέρχονται ή διακινούνται στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίου, φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος. Η ενίσχυση των μέσων δίωξης και η κατάλληλη αξιοποίησή τους αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ψηφιακού τελωνείου.