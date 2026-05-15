ΔΕΔΔΗΕ:-Νέο-Κέντρο-Διανομής-στην-Κερατέα

Υπεγράφη στις 7 Μαϊου η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Κέντρου Διανομής Κερατέας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η σύμβαση υπεγράφη από τους δύο διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ) με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί το Σημείο Ζεύξεως Κερατέας και Διπλή Καλωδιακή Γραμμή μέσω της οποίας το νέο Κέντρο Διανομής θα τροφοδοτείται από τους υποσταθμούς Λαυρίου και Μαρκοπούλου.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2028.

Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση των υφιστάμενων Υποσταθμών 150/20 kV της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής, και ειδικότερα των Υ/Σ Μαρκοπούλου, Βάρης και Λαυρίου, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία τροφοδότησης για την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας και περιοχές όπως τα Καλύβια, το Λαγονήσι, το Πόρτο Ράφτη και το Λαύριο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έργο λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών που δημιουργούνται από σημαντικές νέες επενδύσεις και φορτία στην περιοχή, όπως το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, νέα data centers που προγραμματίζονται στη Νοτιοανατολική Αττική, καθώς και εφαρμογές ηλεκτροδότησης πλοίων (cold ironing) στο Λιμένα Λαυρίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας, με στόχο ένα πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό ηλεκτρικό δίκτυο.