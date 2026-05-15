Ελληνικός-τουρισμός:-Ιδιαίτερα-αισιόδοξα-τα-μηνύματα-από-την-αυστριακή-αγορά

Η θετική πορεία του εισερχόμενου τουρισμού από την Αυστρία προς την Ελλάδα και για τη φετινή τουριστική περίοδο, παρά την ανησυχία που επικρατεί στη διεθνή αγορά ταξιδίων εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης της Austrian Airlines για στελέχη της τοπικής τουριστικής αγοράς, που διοργανώθηκε στη Βιέννη, μετά από πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας.

Η διευθύντρια πωλήσεων τoυ εθνικού αερομεταφορέα της Αυστρίας, Susanne Pamminger, αναφέρθηκε εκτενώς στη δρομολόγηση νέων συνδέσεων, τη σημαντική αύξηση του δυναμικού θέσεων και τη διεύρυνση του χρονικού διαστήματος προς τη χώρα μας, με την Ελλάδα να κυριαρχεί στο καλοκαιρινό πρόγραμμά της με 22 προορισμούς. Ακόμα, διαβεβαίωσε πως η εταιρεία διαθέτει επάρκεια καυσίμων για την κάλυψη του συνόλου του πτητικού προγράμματός της.

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας, Σταυρούλα Σκαλτσή, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την προώθηση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί ταξιδιώτες.

Παράλληλα, επισήμανε την αρτιότητα των ελληνικών υποδομών και τη συνεχή βελτίωση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο στις γνωστές όσο και στις άγνωστες στο ευρύ κοινό περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, όπου η αυθεντική ελληνική φιλοξενία συνιστά βιωματική εμπειρία.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, τα στελέχη του ΕΟΤ Αυστρίας (από αριστερά) Ιωάννης Ραφαλιάς, Σταυρούλα Σκαλτσή (προϊσταμένη) και Θεοδόσης Κοσμίδης

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη από τους μεγαλύτερους t.os (TUI, Dertour, Ruefa κ.ά.) και εξειδικευμένους στο χώρο των ταξιδίων κινήτρων (incentives) και του τουρισμού 3ης ηλικίας (silver tourism), καθώς και δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ.