Ενορχηστρωμένη επίθεση βλέπουν στη Χ. Τρικούπη για το ακίνητο Ανδρουλάκη – Νομικές κινήσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για συκοφαντία και ενορχηστρωμένη λασπολογία του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο από τη Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας στις αιχμές του υπουργού Υγείας μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύριο ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να κινηθεί νομικά με μήνυση και αγωγή εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ χθες μιλώντας στο Action 24 σημείωσε ότι πρόκειται για ένα οικογενειακό ακίνητο, μέρος του οποίου ανήκει στον ίδιο και ότι στην πραγματικότητα λαμβάνει από το ενοίκιο του ακινήτου που ενοικιάζεται στο δημόσιο 1000 ευρώ το μήνα, μετά φόρου.

«Λέει ότι έχω εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα, το πρωί μίλησε για 1,5 εκατ., πριν από λίγο είπε για 1,2 εκατ. ευρώ. “Πέφτουν” τα εκατομμύρια. Σε λίγο θα φτάσει στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι “μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.” είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές», είπε.

Η κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ έχει χτυπήσει «κόκκινο» με ακραίες εκφράσεις να ακούγονται στη Βουλή.

Στην πράσινη παράταξη εκτιμούν ότι πρόκειται για μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό της πλειοψηφίας για τοξικότητα στο δρόμο προς τις εκλογές.

Όσον αφορά το ζήτημα της ηθικής που θέτουν από την κυβέρνηση, αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον Νίκο Ανδρουλάκη που σημειώνει σε κάθε τόνο ότι είναι και νόμιμος και ηθικός.

Στη Χαριλάου Τρικούπη ασκούν σφοδρή κριτική τονίζοντας ότι η ΝΔ επιχειρεί να συμψηφίσει απόλυτα νόμιμες πράξεις, όπως το να ενοικιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα κτίριο στο δημόσιο μετά από διαφανείς διαγωνισμούς, με παράνομες πράξεις όπως τα ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα οποία έχει στείλει δικογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης. Επίσης, κάνουν λόγο για ένα «πανικόβλητο Μαξίμου που επιχειρεί την πολιτική έξοδο».

