ΕΤΑΔ:-Διαγωνισμός-για-την-αξιοποίηση-εμβληματικού-ακινήτου-στο-κέντρο-των-Χανίων

Την έναρξη διαδικασίας αξιοποίησης τριώροφου ακινήτου στο κέντρο των Χανίων, μέσω Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ακίνητο ΑΒΚ 183 Χανίων, που είναι γνωστό ως παλαιό «Ψυγείο», καθώς από εκεί εφοδιάζονταν με πάγο όλοι οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι των Χανίων, συνολικής επιφάνειας 1.029,03 τ.μ., βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσουδερών και Πλατείας Μαρκοπούλου. Το «Ψυγείο» είναι σε άμεση γειτνίαση με τη Δημοτική Αγορά Χανίων, μια από τις πλέον ιστορικές και αναγνωρίσιμες περιοχές της πόλης, με έντονη εμπορική, τουριστική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο υπερκείμενους ορόφους, επιφάνειας 343,01 τ.μ. έκαστος, και βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται ευρύ φάσμα χρήσεων.

Στόχος της αξιοποίησης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του ακινήτου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πυρήνα επιχειρηματικής, τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης των Χανίων.

Η διάρκεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού έχει οριστεί έως τις 03/07/2026 και οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής είναι αναρτημένοι στην πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.