Η-Επιτροπή-Δεοντολογίας-εισηγήθηκε-υπέρ-της-άρσης-ασυλίας-της-Ζωής-Κωνσταντοπούλου 

Της Άντζυ Κούκη

Θετική ήταν η εισήγηση της επιτροπής δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και για μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αρχικά έθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, καθότι δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τις δικογραφίες, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο πρόεδρος της επιτροπής, Γιώργος Γεωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την επιτροπή.

Μετά από μία σύντομη διακοπή συνεχίστηκε η συνεδρίαση εξετάζοντας τις δύο προαναφερόμενες δικογραφίες, χωρίς την παρουσία της αντιπολίτευσης που αποχώρησε, καθώς ήταν υπέρ της άποψης να συζητηθούν όλες οι δικογραφίες μαζί την προσεχή εβδομάδα.

Την τελική απόφαση θα πάρει η Ολομέλεια την Τρίτη, ενώ η επιτροπή δεοντολογίας θα εξετάσει και θα εισηγηθεί για τις τρεις δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα.

