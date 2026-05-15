Η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει «παράπλευρη απώλεια» του «γάμου» Τραμπ – Σι

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ παραμένουν αντίπαλοι, αλλά διαπραγματεύονται ρεαλιστικά και με βάση το αμοιβαίο όφελος!

Αυτό θα μπορούσε να είναι με λίγες λέξεις το μήνυμα που εξέπεμψαν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου.

«Αναμφίβολα, στη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του, Σι, δεν γράφτηκε ξανά η ιστορία, αλλά έδειξε ότι Κίνα και ΗΠΑ προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τη σχέση τους – με πολύ συμβολισμό, κάποιες πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες και σαφείς κόκκινες γραμμές», λένε στη Ναυτεμπορική, Αμερικανοί αναλυτές.

«Ο Τραμπ μίλησε τη γλώσσα ενός εμπορικού αντιπροσώπου, ενώ ο Σι με εκείνη της παγκόσμιας τάξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να ανοίξει η Κίνα για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Σι Τζιπίνγκ θέλησε να δείξει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σέβονται την Κίνα ως ισότιμη δύναμη», προσθέτουν .

Η επισήμανση του προέδρου Σι για την ανάγκη οι δυο χώρες να αποφύγουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη» – τη σύγκρουση που προκύπτει όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια καθιερωμένη, «ήταν η φράση ενός ηγέτη που επιδιώκει να ρυθμίσει τις σχέσεις με την άλλη υπερδύναμη», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Δυο έμποροι στο τραπέζι

Ακόμα και στη σύγκρουση με το Ιράν, αρχικά υπήρξε πρόοδος. Συνολικά, η κινεζική αντίδραση στις περιπέτειες εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ ήταν προσεκτικά μετρημένη. Η έμφαση δόθηκε στη διατήρηση της σταθερότητας και της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων. «Από τη μία πλευρά, προφανώς δεν θέλουν οι ΗΠΑ να είναι πολύ επιτυχημένες. Από την άλλη πλευρά, το κλείσιμο του Στενού έχει πολύ εκτεταμένες συνέπειες,» λέει ο Έντγκαρ Κάγκαν, πρώην ειδικός σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν και ανώτερος διευθυντής για την Ανατολική Ασία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Η κύρια ανησυχία του Πεκίνου είναι ότι μια νέα εκδοχή του Ιράν δεν θα σταθεί εμπόδιο στα κινεζικά συμφέροντα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Τεχεράνη άνοιξε κατ` αρχήν, το Στενό του Ορμούζ. Αντίθετα, οι Κινέζοι παρέμειναν πιο σκληροί στο θέμα της Ταϊβάν και ο Τραμπ απέφυγε, δημόσια τουλάχιστον, να το θίξει.

«Στο Πεκίνο θα μπορούσε κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ότι στο τραπέζι κάθονταν όχι μόνο δύο αντίπαλοι, αλλά και δύο πολύ επιδέξιοι έμποροι», τονίζουν Ασιάτες διπλωμάτες.

Η Κίνα είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, και δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να βλέπει τον κόσμο να βυθίζεται σε ύφεση. Αυτό θα σήμαινε χειρότερες οικονομικές συνθήκες για το Πεκίνο, ειδικά τώρα που η εγχώρια ζήτηση στην Κίνα έχει καταρρεύσει.

«Οι Κινέζοι επηρεάζονται από την προοπτική μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Έτσι, έχουν συμφέροντα και από τις δύο πλευρές», λέει ο Έντγκαρ Κάγκαν, πρώην ειδικός σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν και ανώτερος διευθυντής για την Ανατολική Ασία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Μάθημα για την Ευρώπη

Συνολικά, Σι και Τραμπ εμφανίστηκαν ως δύο ηγέτες που μπορούν να συνεργαστούν. Και ίσως γι’ αυτό η επίσκεψη στο Πεκίνο θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσει ως μια προσεκτική προειδοποίηση προς την Ευρώπη. Σε μια περίοδο μάλιστα που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΕΕ- Κίνας, θα ήταν ανησυχητικό αν οι Αμερικανοί εξασφαλίσουν τώρα καλύτερους όρους με το Πεκίνο, ενώ η Ευρώπη μένει πίσω», προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς.

«Ο πραγματικός κίνδυνος για την ΕΕ είναι να στριμωχτεί ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, που επικεντρώνονται στη σύναψη τακτικών συμφωνιών για το εμπόριο, την τεχνολογία, την ενέργεια και την ασφάλεια, υποβιβάζοντας τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε δευτερεύοντα ρόλο», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Στις Βρυξέλλες, η πιο άμεση ανησυχία είναι η βιομηχανική επιβίωση της Γηραιάς ηπείρου, ξεκινώντας από το ζήτημα των σπάνιων γαιών. Η Κίνα συνεχίζει να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των στρατηγικών ορυκτών, απαραίτητων για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ημιαγωγών, πράσινων τεχνολογιών και αμυντικών συστημάτων.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φοβούνται ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου θα μπορούσε να δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες προνομιακή πρόσβαση σε κινεζικές σπάνιες γαίες , αφήνοντας παράλληλα την Ευρώπη εκτεθειμένη σε ελλείψεις και περιορισμούς. «Αυτό το σενάριο θα μετέτρεπε την ΕΕ σε βασική παράπλευρη απώλεια της νέας σχέσης ΗΠΑ-Κίνας», υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει τον διάλογο και τις οικονομικές σχέσεις με το Πεκίνο. «Η Κίνα και η Ευρώπη έχουν σημειώσει επιτυχία μαζί στο παρελθόν και δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουν ξανά», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Στις Βρυξέλλες, υπάρχει τώρα ανησυχία ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διαπραγματευτεί διμερείς εγγυήσεις εφοδιασμού σπανίων γαιών της Κίνας για τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη παραμένει αποκλεισμένη από τη συμφωνία.