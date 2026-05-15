Η-συμφωνία-ελεύθερου-εμπορίου-Ινδίας-Βρετανίας-προσκρούει-στο-εμπόδιο-του-χάλυβα-πριν-από-την-εφαρμογή-της

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της Ινδίας με τη Βρετανία, η οποία αρχικά αναμενόταν να εφαρμοστεί μέχρι τον Μάιο, προσέκρουσε σε ένα αναμενόμενο εμπόδιο σχετικά με τους νέους περιορισμούς στις εισαγωγές χάλυβα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Ρατζές Αγκρουάλ.

«Σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου, είμαστε πολύ κοντά στην εφαρμογή της. Υπάρχουν μερικά σημεία τριβής, όπως γνωρίζετε», δήλωσε ο Αγκρουάλ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τα μέτρα για τον χάλυβα δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Περιορισμοί στις εισαγωγές χάλυβα

Η Βρετανία τον Μάρτιο αποκάλυψε αυστηρότερες διασφαλίσεις για τις εισαγωγές χάλυβα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία της από την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Το νέο καθεστώς, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, θα μειώσει δραστικά τις ποσοστώσεις χωρίς δασμούς και θα επιβάλει υψηλούς δασμούς στις αποστολές πέραν αυτών των ορίων, επηρεάζοντας ενδεχομένως τους εξαγωγείς.

Οι περιορισμοί θα μπορούσαν να μειώσουν τα οφέλη πρόσβασης στην αγορά για χώρες όπως η Ινδία, της οποίας οι χαλυβουργοί αναμενόταν να επωφεληθούν από τις μειώσεις δασμών βάσει της συμφωνίας.

Ο Αγκρουάλ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συμμετέχουν σε συζητήσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

«Εργαζόμαστε μαζί για να βρούμε μια δημιουργική λύση γύρω από το μέτρο για τον χάλυβα και να θέσουμε σε λειτουργία τη συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε.

Η συμφωνία Ινδίας-Ηνωμένου Βασιλείου, που υπογράφηκε πέρυσι, αναμένεται να ενισχύσει το διμερές εμπόριο και να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά σε όλους τους τομείς.

- Reuters