Η-starbucks-περικόπτει-300-θέσεις-εργασίας-σε-εταιρείες-στις-ΗΠΑ-και-κλείνει-ορισμένα-περιφερειακά-γραφεία

Η Starbucks απολύει 300 εταιρικούς υπαλλήλους στις ΗΠΑ από τα περιφερειακά γραφεία υποστήριξής της, καθώς επιδιώκει να επιστρέψει σε «βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη», ανακοίνωσε η εταιρεία νωρίς την Παρασκευή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ενοποιεί ορισμένα περιφερειακά γραφεία υποστήριξης στις ΗΠΑ, κλείνοντας ορισμένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ατλάντα, το Μπέρμπανκ, το Σικάγο και το Ντάλας. Η εταιρεία δήλωσε ότι επανεξετάζει επίσης τους διεθνείς οργανισμούς υποστήριξής της και αναμένει περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας εκτός των ΗΠΑ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για «βελτίωση της εστίασης, ιεράρχηση της εργασίας, μείωση της πολυπλοκότητας και μείωση του κόστους». Είπε ότι δεν θα επηρεάσουν τα καφέ της.

Τα έξοδα έχουν αυξηθεί στα Starbucks τα τελευταία τρίμηνα, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπράιν Νίκολ ακολουθεί μια στρατηγική αναδιάρθρωσης που επικεντρώνεται στον χώρο των καφετεριών και η οποία έχει συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε επιπλέον προσωπικό barista. Τα στελέχη τον περασμένο μήνα χαιρέτισαν αυτό που χαρακτήρισαν ορόσημο στην αναδιάρθρωση, καθώς η εταιρεία κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση πωλήσεων εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, αν και τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από τότε που… η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει να καταβάλει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια σε παροχές απόλυσης σε απολυμένους υπαλλήλους.

Ανέφερε επίσης ότι μειώνει κατά 280 εκατομμύρια δολάρια τη λογιστική αξία ορισμένων ακινήτων, που σχετίζονται κυρίως με τις τοποθεσίες αποθεμάτων και καβουρδισμάτων, καθώς και ορισμένες εγκαταστάσεις υποστήριξης εκτός λιανικής.

Επενδύσεις 100 εκατ. δολαρίων στα νοτιοανατολικά

Τα Starbucks ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επενδύουν 100 εκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνουν την παρουσία τους στα Νοτιοανατολικά, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός νέου γραφείου υποστήριξης στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου δήλωσε ότι αναμένει να φιλοξενήσει 2.000 υπαλλήλους τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τα κορυφαία στελέχη της Starbucks αναμένεται να κερδίσουν 6 εκατομμύρια δολάρια το καθένα σε βραβεία, εάν επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι μείωσης κόστους έως το 2027, βάσει ενός σχεδίου κινήτρων που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το περασμένο καλοκαίρι.

Οι υπάλληλοι της Starbucks έχουν υποβληθεί σε αρκετούς γύρους απολύσεων από τότε που ξεκίνησε η ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης μιας απόλυσης 1.100 εταιρικών υπαλλήλων που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

- Reuters