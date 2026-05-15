Ισραήλ-και-Λίβανος-συνεχίζουν-τις-συνομιλίες-για-την-εκεχειρία-ενώ-κλιμακώνονται-οι-επιθέσεις

Θετικές χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, με βασικό αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός που λήγει την Κυριακή. Ωστόσο, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον για δεύτερη ημέρα, η ένταση στα σύνορα παραμένει υψηλή, καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέα επίθεση εναντίον ισραηλινών στόχων και το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

«Παραγωγικές και θετικές» οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε θετικό πρόσημο.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν από τις 09:00 έως τις 17:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 16:00 έως τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

«Είχαμε μια ολόκληρη ημέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών, που διήρκεσαν από τις 09:00 ως τις 17:00», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και σήμερα, όπως είχε προγραμματιστεί εξαρχής.

«Θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα» μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας των επαφών, πρόσθεσε.

Επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον, η φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι «στοχοποίησε συγκέντρωση στρατιωτικών των εχθρικών ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην τοποθεσία Ρος Χανικρά» με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι επίθεση drone της Χεζμπολάχ τραυμάτισε πολίτες στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ιατρικό Κέντρο της Γαλιλαίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από «πλήγμα drone με εκρηκτικά σε χώρο στάθμευσης στη Ρος Χανικρά».

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου και αποτελεί συχνά στόχο επιθέσεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Από την πλευρά του, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI έκανε λόγο για ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τόσο στον νότιο όσο και στον ανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι έπληξε «πάνω από 65 υποδομές» σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «σκότωσε πάνω από 20 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ τις προηγούμενες 24 ώρες».

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, η οποία ισχύει θεωρητικά από τις 17 Απριλίου, οι συγκρούσεις και οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά την έναρξη της εκεχειρίας.