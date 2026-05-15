Κίνα:-Μηδενικοί-δασμοί-δίνουν-ώθηση-στην-αφρικανική-οικονομία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Από την 1η Μαΐου, η Κίνα εφαρμόζει πλήρως πολιτική μηδενικών δασμών για 53 αφρικανικές χώρες-εταίρους.

Η πρωτοβουλία καθιστά την Κίνα την πρώτη μεγάλη οικονομία παγκοσμίως που παρέχει μονομερώς καθολική αδασμολόγητη πρόσβαση όχι μόνο στις αφρικανικές χώρες, αλλά και σε όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Αφρικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και των εξαγωγών των αφρικανικών οικονομιών, σε μια περίοδο υποτονικής παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενου εμπορικού προστατευτισμού.

Το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί στρατηγικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της χώρας και τη διεύρυνση της πρόσβασης αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μπορεί επίσης να επιταχύνει τη μετάβαση της νοτιοαφρικανικής παραγωγής προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιομηχανική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αξιωματούχοι επεσήμαναν ακόμη ότι η απόφαση αντανακλά την ανθεκτικότητα των σχέσεων Κίνας-Αφρικής και προσφέρει στη Νότια Αφρική ευρύτερη πρόσβαση στη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά του κόσμου.

Τα μέσα ενημέρωσης της Δημοκρατίας του Κονγκό εκτίμησαν ότι η πολιτική μηδενικών δασμών συνιστά μια ουσιαστική και πρακτική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της κοινότητας κοινού μέλλοντος Κίνας-Αφρικής. Όπως ανέφεραν, το μέτρο μπορεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της τοπικής γεωργίας, να αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ευνοώντας παράλληλα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Κρέατος της Ναμίμπιας δήλωσε ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση των εξαγωγών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων προς την κινεζική αγορά, όπως το εκλεκτό βοδινό κρέας.

Ο διευθυντής εξαγωγών της αιγυπτιακής εταιρείας Magrabi Agriculture υπογράμμισε ότι η κινεζική αγορά δεν ξεχωρίζει μόνο για το μέγεθός της, αλλά και για τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζει σε τομείς όπως η συσκευασία και η ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία αναμένεται να ωθήσουν τους Αιγύπτιους εξαγωγείς να αναβαθμίσουν την παραγωγική τους ποιότητα.

Παράλληλα, οι ειδικοί από δεξαμενή σκέψης της Γκάνας επεσήμαναν ότι η πολιτική μηδενικών δασμών αναμένεται να προωθήσει την ανάπτυξη των αφρικανικών αλυσίδων αξίας στους τομείς της γεωργίας, της εξόρυξης και της μεταποίησης.

Όπως ανέφερε, οι εξαγωγείς προϊόντων όπως το κακάο της Γκάνας θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη μείωση του κόστους και την αύξηση των εσόδων.

Επιπροσθέτως, ο σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών της Γκάνας τόνισε ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της βιομηχανοποίησης της Αφρικής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.