Κινέζος-ΥΠΕΞ:-Πεκίνο-και-Ουάσιγκτον-συμφώνησαν-στην-συνέχιση-όλων-των-μέχρι-τώρα-συμφωνιών-τους

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν την εφαρμογή «όλων» των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί προηγουμένως και να δημιουργήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης του Πεκίνου σε ανακοίνωση μετά από μια διήμερη σύνοδο μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών κατέληξαν σε συνολικά θετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της εφαρμογής όλων των συμφωνηθέντων που προέκυψαν από προηγούμενες διαβουλεύσεις και της συμφωνίας για τη δημιουργία ενός συμβουλίου εμπορίου και ενός συμβουλίου επενδύσεων», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

