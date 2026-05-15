Κωνσταντίνου-(yalco):-Σε-αναπτυξιακή-πορεία-μετά-την-επικύρωση-της-συμφωνίας-εξυγίανσης

Η YALCO εισέρχεται σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία αναδιάρθρωσης της εταιρείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για χρηματοοικονομική σταθερότητα, ενίσχυση της ρευστότητας και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή σελίδα για την εταιρεία σηματοδοτείται από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 12240/2026 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώνεται η Συμφωνία Εξυγίανσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μία ουσιαστική αναδιάρθρωση του ισολογισμού της YALCO, η οποία περιλαμβάνει σημαντική μείωση υποχρεώσεων και ενίσχυση της καθαρής θέσης του Ομίλου κατά περίπου €34,3 εκατ. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ και Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζονται σε 240 μηνιαίες δόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της Εταιρείας.

Η YALCO προχωρά πλέον στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού και επενδυτικού της σχεδιασμού, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων, τη βελτίωση της πιστοληπτικής της εικόνας και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για μετόχους και συνεργάτες. Η ισχυρή στήριξη των βασικών μετόχων και στρατηγικών επενδυτών δημιουργεί επιπλέον προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της YALCO, κ. Σωκράτης Κωνσταντίνου, δήλωσε:

«Η επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη YALCO. Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, στρατηγική στήριξη και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό, η εταιρεία αποκτά πλέον τις προϋποθέσεις για μια δυναμική και βιώσιμη πορεία ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.»

Η Διοίκηση της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τα πιστωτικά ιδρύματα, τους πελάτες και τους προμηθευτές για τη διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.