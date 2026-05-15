«Μαζί-για-την-Ελλάδα-του-2030»:-live-το-16ο-συνέδριο-της-Νέας-Δημοκρατίας

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» άνοιξε η αυλαία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο, με εφαλτήριο την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα πολιτικής επανεκκίνησης και χάραξης στρατηγικής ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, έφτασε στο εκθεσιακό κέντρο όπου διεξάγεται το συνέδριο ακριβώς στις επτά. Ο κ. Μητσοτάκης έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξη του, φωτογραφήθηκε και συνομίλησε με δεκάδες υποστηρικτές και μέλη του κόμματος, ενώ πέρασε κάτω από μια διαχωριστική ταινία για να χαιρετίσει μια γυναίκα από το οργανωτικό προσωπικό που του ζήτησε επίμονα να τον δει από κοντά. Στον συνεδριακό χώρο έφτασε και ο γιος του Κωνσταντίνος.

«Στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο Συνέδριό μας, για να απαντήσουμε. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία; Για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε, πού πάμε. Να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Γι’ αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας. Ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική», ήταν τα πρώτα του λόγια, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας και στους λόγους που πρέπει ο λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη θητεία.

Το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του την Κυριακή 17 Μαΐου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.