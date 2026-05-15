Νέος γύρος απολύσεων στην Starbucks – Κόβονται 300 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ

Η εταιρεία ξεκινά αναθεώρηση του διεθνούς διοικητικού προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στα καταστήματα καφέ δεν επηρεάζονται από τις απολύσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Starbucks ανακοίνωσε την Παρασκευή μια νέα σειρά απολύσεων σε επίπεδο διοίκησης και δήλωσε ότι σχεδιάζει να κλείσει ορισμένα περιφερειακά γραφεία υποστήριξης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσής της.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 300 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει μια αναθεώρηση του διεθνούς διοικητικού προσωπικού της. Οι απολύσεις δεν επηρεάζουν τους υπαλλήλους των καφετεριών της.

«Το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων αποχώρησης και η επανεκτίμηση των γραφειακών χώρων της εταιρείας θα οδηγήσουν σε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε η αλυσίδα καφέ. Η Starbucks αναμένει να καταγράψει 280 εκατομμύρια δολάρια σε μη ταμειακά έξοδα που σχετίζονται με την απομείωση της αξίας των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και 120 εκατομμύρια δολάρια σε ταμειακά έξοδα που συνδέονται με τις απολύσεις.

«Προχωράμε σε περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της στρατηγικής “Back to Starbucks”, αξιοποιώντας τη δυναμική ανάπτυξη της επιχείρησής μας και προσπαθώντας να επαναφέρουμε την εταιρεία σε μια βιώσιμη και κερδοφόρα πορεία ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της Starbucks σε ανακοίνωση προς το CNBC. «Οι διευθυντές έχουν αναλύσει διεξοδικά τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους, με στόχο να εστιάσουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους, να ιεραρχήσουν τις εργασίες, να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να περιορίσουν το κόστος».

Η ανακοίνωση της Παρασκευής σηματοδοτεί τον τρίτο γύρο απολύσεων της Starbucks από τότε που ο διευθύνων σύμβουλος Brian Niccol ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας. Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Niccol είχε δηλώσει ότι η εταιρεία θα προχωρούσε σε περικοπή 1.100 θέσεων εργασίας και δεν θα κάλυπτε αρκετές εκατοντάδες άλλες κενές θέσεις. Επτά μήνες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε την απώλεια άλλων 900 θέσεων εργασίας για το προσωπικό της εκτός του τομέα λιανικής, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με σχετική καταχώριση στις ρυθμιστικές αρχές, η Starbucks απασχολούσε 19.000 υπαλλήλους εκτός του τομέα λιανικής στις ΗΠΑ και 5.000 υπαλλήλους σε διεθνές επίπεδο σε θέσεις περιφερειακών υπηρεσιών υποστήριξης, στις 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Niccol, η εταιρεία ξεκίνησε μια δαπανηρή αλλά και επιτυχημένη προσπάθεια ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις του γίγαντα του καφέ σημείωσαν πτώση, καθώς ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι πιο προσεκτικοί ως προς το προϋπολογισμό τους καταναλωτές επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση για τα ροφήματά του. Υπό την ηγεσία του Niccol, η Starbucks βελτίωσε τη λειτουργία των καφετεριών της, πρόσθεσε νέα δημοφιλή είδη στο μενού, επανάφερε τους χώρους καθιστικού στα καταστήματά της και ενίσχυσε το προσωπικό στις καφετέριες της.

Για το τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1%, χάρη στην αύξηση των συναλλαγών κατά 4,3%. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης της επισκεψιμότητας στα καφέ της Starbucks στις ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σχέδιο ανάκαμψης της εταιρείας αποδίδει καρπούς.

«Αυτό το τρίμηνο σηματοδότησε ένα ορόσημο για τη Starbucks και την καμπή στην πορεία ανάκαμψής μας», δήλωσε ο Niccol σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε μαζί με τα αποτελέσματα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου της εταιρείας τον Απρίλιο.