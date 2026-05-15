Άνοδο κατά 1,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2298,84 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 189,3 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και την διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης διατηρώντας το ΓΔ αδιάλειπτα σε θετικό έδαφος. Με το υψηλό ημέρα να καταγράφεται από νωρίς στις 2300 μονάδες και με το κλείσιμο να διαμορφώνεται ελαφρώς χαμηλότερα.

Με πρωταγωνιστές τις τράπεζες και τους τίτλους το ομίλου Βιοχάλκο (Cenergy και ΕΛΧΑ). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,736% με

τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,77%) κατέγραψε ισχυρά κέρδη με τη Eurobank (+5,48%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+6,22%), η ΕΛΧΑ (+6,21%), η Cenergy (+2,76%), η Optima

(+1,21%), ο Ελλάκτω ρ (+0,98%), το Jumbo (+1,12%), o Τιτάν (+2,20%) και η Metlen (+0,81%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Credia (-0,95%), η Helleniq Energy (-2,30%), η ΕΕΕ (-1,12%), το ΔΑΑ (-0,50%), η ΜΟΗ (-1,06%), η Allwyn (-0,98%), η Κύπρου (-1,69%) και η Aegean (-0,18%). Απολογιστικά, 69 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι αγορές με τα βλέμματα των επενδυτών να είναι στραμμένα στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο ΓΔ ανέκτησε την στήριξη των 2270 μονάδων αλλά δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με την κρίσιμη αντίσταση των 2320 μονάδων. Η Prodea αποκόπτει σήμερα υπόλοιπο μερίσματος ύψους €1,42/μετχ. ενώ λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα στην αγορά παραγώγων.

Επιχειρηματικά νέα

Helleniq Energy: Συγκρίσιμα EBITDA €293 εκατ. το πρώτο τρίμηνο (+63%). Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα €140 εκ. (από € πέρσι). Τα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης συνέβαλαν στη βελτιωμένη οικονομική επίδοση. Ενσωμάτωση της Enerwave, επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης –

Σκοπίων, επενδύσεις σε ΑΠΕ, προς γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027 κοκ.

ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ.

Πειραιώς: παραμένει στο επίκεντρο των θετικών εκτιμήσεων της Intesa Sanpaolo. Διατηρεί τη σύσταση αγοράς, τιμή-στόχος στα €11,50.

WOOD: διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις έξι τράπεζες που καλύπτει. Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα €17,80 για την Εθνική Τράπεζα, στα €4,90 για τη Eurobank, στα €10,30 για την Τράπεζα Πειραιώς, στα €4,60 για την Αlpha Bank, στα €11,50 για την Optima Bank και στα €11,50 για την Τράπεζα Κύπρου. Πρέπει να αποδείξουν ότι οι διανομές προς τους μετόχους τους είναι επαναλαμβανόμενες.

Yalco: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Yalco. Διαγραφή δανείων €34,3 εκ. μεταξύ άλλων.

ΔΕΗ: Το 97% των μετόχων είπε «ναι» στην ΑΜΚ των €4 δισ.. Τις αμέσως επόμενες ημέρες καθορίζεται η τελική δομή της αύξησης κεφαλαίου και η τιμή διάθεσης. Η διαδικασία θα τρέξει μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.

Τράπεζα Κύπρου: Υπερκάλυψη έξι φορές στο 5ετες ομόλογο με επιτόκιο ύψους 3,875%, αντλεί €300 εκ. Ενδιαφέρον από περισσότερους από 120 θεσμικούς επενδυτές.

ΕΛΣΤΑΤ: στο +11,4% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία το Μάρτιο σε ετήσια βάση.