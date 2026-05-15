Ο-Τραμπ-λέει-πως-θέλει-να-πάρει-το-εμπλουτισμένο-ουράνιο-του-Ιράν,-αλλά-είναι-θέμα-«κυρίως-για-δημόσιες-σχέσεις»

Ο στόχος της Ουάσινγκτον να ανακτήσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν αφορά «κυρίως λόγους δημοσίων σχέσεων», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, ότι επιθυμεί την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης στις ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επιχείρηση ανάκτησης του ουρανίου – το οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται θαμμένο κάτω από τα ερείπια βομβαρδισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων – ίσως να μην είναι απολύτως αναγκαία, καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν συνεχή επιτήρηση των περιοχών.

«Έχουμε εννέα κάμερες σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτές τις τρεις εγκαταστάσεις, 24 ώρες το 24ωρο», δήλωσε ο Τραμπ. «Γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Κανείς δεν έχει καν πλησιάσει».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι προτιμά τελικά να απομακρυνθεί το υλικό από το Ιράν. «Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το αποκτούσα εγώ, στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αλλά νομίζω ότι αυτό αφορά περισσότερο τις δημόσιες σχέσεις παρά οτιδήποτε άλλο».

I don't think it's necessary except from a public relations standpoint. I think it's important for the fake news that we get it. I'm the one that said we are going to get it, and we're going to get it. We have our eye on…

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου βομβαρδισμού των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν απρόσιτες.

Η τύχη του πυρηνικού υλικού αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την ηγεσία του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι υπήρξαν συνεχείς εναλλαγές θέσεων από την πλευρά της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. «Συμφώνησαν, αλλά μετά το παίρνουν πίσω, και ξανά συμφωνούν», είπε ο Τραμπ.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος, που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών παγκοσμίως, αποτέλεσε μέρος των συνομιλιών της Πέμπτης ανάμεσα στον Τραμπ και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο επανέλαβε την επιθυμία του να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ χωρίς επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών, ενώ συμφώνησε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η Κίνα είναι διατεθειμένη να πιέσει τους συμμάχους της στην Τεχεράνη προς μια συμφωνία. Το Πεκίνο περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. «Μου είπε: “Αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να βοηθήσω”», ανέφερε ο Τραμπ για τον Σι.

Το ζήτημα του εναπομείναντος πυρηνικού υλικού – που εκτιμάται περίπου στα 440 κιλά και θα απαιτούσε εβδομάδες για να απομακρυνθεί – αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα για το Ισραήλ, το οποίο συμμετείχε μαζί με τις ΗΠΑ στην αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε, από την πλευρά του, σε συνέντευξή του στο CBS News ότι η σύγκρουση δεν θα θεωρηθεί λήξασα έως ότου απομακρυνθεί το συγκεκριμένο υλικό. «Δεν πρόκειται να δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά θα πω ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.