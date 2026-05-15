Πέρα από τα κέρδη και τις ζημιές: αγορές και ηθική -A. Ανδρικόπουλος

Οι αγορές του κεφαλαίου και χρήματος δεν είναι μόνο δίκτυα κατανομής του κεφαλαίου και του χρήματος. Κατανέμουν κινδύνους, υποχρεώσεις, προοπτικές, τις πιθανότητες ευημερίας για όλους όσους συμμετέχουν στις αγορές, σε επίπεδο ατομικό και συνολικό (η ταυτότητα της κοινωνίας μας επηρεάζεται από την ποιότητα των αγορών). Η τράπεζα που χορηγεί ένα επιχειρηματικό δάνειο, ένα επενδυτικό fund που βλέπει μια χώρα ως επενδυτικό «προορισμό», ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που δανείζει χρήματα σε μια κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης δεν είναι απλά αντισυμβαλλόμενοι σε μια αγοραπωλησία υποσχέσεων πληρωμής. Δεν δεσμεύονται μονοσήμαντα από όσα ορίζει ο νόμος ή από την επιδίωξη του κέρδους. Έχουν περιθώρια επιλογής και, επομένως, έχουν ευθύνη. Η ευθύνη είναι σημαντική γιατί αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν την ευημερία μας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ένα πρώτο πεδίο ηθικής ανάλυσης είναι η σχέση ιδιοκτησίας και διοίκησης των μεγάλων εταιρειών, μια σχέση εντολέα-εντολοδόχου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η διοίκηση που μεριμνά για την κοινωνία και το περιβάλλον (το γνωστό ESG) είναι ασυνεπής στη δέσμευσή της για συνετή διαχείριση των κεφαλαίων του μετόχου, με όλα σχεδόν τα διδακτικά εγχειρίδια στα Πανεπιστήμια να ξεκινούν με την παραδοχή πως αποστολή της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Με αυτή την αφετηρία, και, αφήνοντας κατά μέρος την εύλογη προτεραιότητα που έχουν για κάθε εργαζόμενο οι δικές του προτεραιότητες έναντι αυτών των μετόχων, η μέριμνα για το ESG μοιάζει παραβίαση των όρων του συμβολαίου μεταξύ μετόχων και ιδιοκτησίας αν το συμβόλαιο αφορούσε μόνο χρήματα που προστατεύονται και πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, αν οι μέτοχοι θέλουν να ζουν σε κοινωνία και περιβάλλον που ευημερούν, η διοίκηση θα πρέπει να πράξει αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας εταιρικούς πόρους υπέρ της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και, ενδεχομένως, εις βάρος της κερδοφορίας. Πόσο σωστό είναι αυτό όταν η μείωση της κερδοφορίας μειώνει τα κρατικά έσοδα από φόρους και περιορίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης και την αύξηση της απασχόλησης; Αυτό είναι ερώτημα ηθικής, μεταξύ άλλων.

Ένα δεύτερο πεδίο ηθικής είναι οι ηθικά υπεύθυνες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν χαρτοφυλάκια που αποκλείουν ορισμένους κλάδους (χαρακτηριστικά: καπνοβιομηχανίες και αλκοόλ) ώστε να συμβάλλουν σε έναν «καλύτερο κόσμο». Αντίστοιχα, τα χαρτοφυλάκια αυτά μπορεί να εστιάζονται σε μετοχές εταιρειών με βραβεία βιωσιμότητας (τύπου ESG). Το κύριο ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι: πιάνει τόπο αυτή η επενδυτική πολιτική; Βελτιώνεται η υγεία των ανθρώπων του πλανήτη επειδή δεν αγοράστηκαν οι μετοχές των καπνοβιομηχανιών; Αυτή η επένδυση έγινε με τίμημα μέρος των κερδών του επενδυτή ή τα κέρδη έμειναν άθιχτα, με το χαρτοφυλάκιο να αποτελεί ένα ορατό αναμμένο κερί των πεποιθήσεων του επενδυτή (το σύνθημα «doing well by doing good» αυτό ακριβώς πρεσβεύει, πως η συνεισφορά στο κοινό καλό γίνεται με το αζημίωτο, τόσο για τον επενδυτή όσο και για το κράτος που τον φορολογεί). Το γεγονός πως η αποτελεσματικότητα αυτών των επενδύσεων για την κοινωνία και το περιβάλλον δεν είναι αυταπόδεικτη, σημαίνει πως πραγματοποιούνται, εν μέρει, για λόγους αρχής, για λόγους αξιών, ατομικών και συλλογικών. Μια τέτοια αρχή είναι η ηθική αξιοσύνη.

Ένα τρίτο πεδίο ηθικής είναι η πρόσβαση στην πίστωση, με χαρακτηριστική περίπτωση τις πολιτικές επιδότησης επιτοκίου (η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί πρόσφατο παράδειγμα). Είναι ηθική η κυβερνητική πολιτική που παρεμβαίνει στην αγορά των πιστώσεων για να στηρίξει τη χρηματοδότηση αυτών που δεν θα έπαιρναν δάνειο για λόγους μειωμένης φερεγγυότητας και οικονομικής επιφάνειας; Είναι «δημόσιο» αγαθό η πρόσβαση στην πίστωση, όπως υποστηρίζουν εξάλλου και οι οργανισμοί μικροχρηματοδότησης που υπερήφανα δανείζουν επαίτες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες; Η πλήρης απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν δίνεται από σαφή επιχειρηματικά σχέδια ή από τη μέριμνα για την τήρηση του νόμου. Η απάντηση έρχεται από αξίες που περιλαμβάνουν την αλληλεγγύη, την ευημερία, την αξιοπρέπεια, αξίες ηθικές.

Ένα τέταρτο πεδίο ηθικής είναι διαγραφή του χρέους. Πρέπει οι οφειλέτες να πληρώνουν όσα οφείλουν στους δανειστές; Η απάντηση αφορά κάθε μορφή πίστωσης, δηλαδή λίγο-πολύ το σύνολο της οικονομίας. Πριν δώσουμε μια εύκολη και γρήγορη απάντηση, ας θυμηθούμε σε ποιον έγινε η μεγαλύτερη διαγραφή χρέους στην ιστορία: στην Ελλάδα το 2012 διαγράφηκαν περίπου 107 δισεκατομμύρια ευρώ ονομαστικής αξίας δημόσιου χρέους. Δεν ήταν εύκολη απόφαση ούτε για τους πιστωτές, ούτε για τους πιστούχους (τους Έλληνες πολίτες, τελικά). Η δυσκολία είχε, μεταξύ άλλων, διάσταση ηθική: Η διαγραφή χρέους μπορεί να δίνει προοπτική σε όποιον χρωστά πολύ πέρα από τις δυνάμεις του, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργεί κίνητρα ανεύθυνης συμπεριφοράς στο μέλλον. Η ηθική αξιολόγηση της διαγραφής χρέους και των επακόλουθων μνημονίων αποτέλεσε σπίθα πολιτικών αλλαγών που άλλαξαν την πολιτική στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιωδώς (ορίστηκε ξανά η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η ανεξαρτησία και η κοινωνική βιωσιμότητα).

Ένα πέμπτο πεδίο ηθικής είναι η ευθύνη των οικονομολόγων που μελετούν τις κεφαλαιαγορές. Αυτοί είναι ερευνητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και συγγραφείς. Το εύρος της ακαδημαϊκής ελευθερίας που απολαμβάνει η επιστημονική δημιουργικότητα είναι ανάλογο της ευθύνης τους, η οποία είναι το τίμημα της ελευθερίας. Η θεωρία χαρτοφυλακίου, η αποτίμηση παράγωγων προϊόντων, τα μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης — δεν είναι ουδέτερα εργαλεία. Διαμορφώνουν αγορές, επηρεάζουν αποφάσεις εκατομμυρίων ανθρώπων και συμβάλλουν στη διανομή πόρων, κινδύνων και ευκαιριών. Ο καθηγητής που διδάσκει χρηματοοικονομική, ο ερευνητής που δημοσιεύει τα ευρήματά του, ο δημόσιος σχολιαστής που απευθύνεται στο ευρύ κοινό — όλοι συμμετέχουν, με τον δικό τους τρόπο, στη διαμόρφωση αυτών των αγορών. Και αυτή η συμμετοχή δεν είναι ηθικά ουδέτερη, γιατί οι αγορές δεν αφορούν μόνο όσους πωλούν και αγοράζουν αξιόγραφα, επηρεάζουν την ευημερία και την προοπτική όλων μας. Στο κοινωνικό συμβόλαιο της οικονομικής επιστήμης με την κοινωνία, η υποχρέωση της επιστήμης είναι η συνεισφορά στην ευημερία. Η εύστοχη αποτίμηση μετοχών και ομολόγων, η σωστή ανάλυση των αιτήσεων για δάνεια και η αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων αξιολογούνται συλλογικά, πέρα από ατομικά κέρδη και ζημιές. Η τελευταία παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είναι μια υπόμνηση ότι αυτές οι επιπτώσεις δεν είναι αφηρημένες — αφορούν θέσεις εργασίας, συντάξεις, σπίτια, ζωές.

Η χρηματοοικονομική δεν είναι ένα τερέν όπου η ηθική φιλοσοφία επισκέπτεται περιστασιακά. Είναι ένα τερέν όπου η ηθική φιλοσοφία κατοικεί μόνιμα, έστω και αθέατη. Αυτό που λείπει δεν είναι η ηθική διάσταση — υπάρχει πάντα εκεί. Αυτό που λείπει είναι η δομημένη, συνειδητή και ειλικρινής αναγνώρισή της.

Professor, Department of Maritime Studies, University of Piraeus

Director, MSc Sustainable Blue Economy