ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ για ακίνητο Ανδρουλάκη: Οργανωμένο σχέδιο ετερόκλητων συμφερόντων – Όλα θα λυθούν στη Δικαιοσύνη

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα ο «πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, που ξέσπασε μετά από χθεσινό δημοσίευμα για ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Σε νέα ανακοίνωση, που απαντά σε πρωινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι «από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ» και σημειώνει ότι «η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο».

Παρά ταύτα, συνεχίζει, «αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι ‘χορηγοί’ του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές».

Η Χ.Τρικούπη κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων» που «προσπαθεί να ‘στήσει’ ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών».

Αναφερόμενο στον Άδωνι Γεωργιάδη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε, έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί… στη Νέα Δημοκρατία».

«Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του» ακαταλήγει η ανακοίνωση.

Γεωργιάδης: Ψέμα ότι έπαιρνε 1000 ευρώ τον μήνα

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Action 24, ο υπουργός Υγείας απάντησε στις κατηγορίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πως η ΝΔ έστησε το δημοσίευμα για το ακίνητό του και «οργάνωσε την πολιτική του δολοφονία», λέγοντας «πως ο κ. Ανδρουλάκης διεκδικεί για τον εαυτό του το συγκλονιστικό δικαίωμα να μπορεί να κρίνει και να κατηγορεί τους πάντες, αλλά να μη δίνει ποτέ εξήγηση αν δεχτεί κριτική».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη χθες στο Action 24 ότι έχει εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου από το ακίνητο ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Είναι ψέματα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι 2 κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής ένα συμβόλαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε κι άλλο ψέμα. «Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμανλή και απλώς υλοποίησε το Κτηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Απορώ πώς τα λέει. Για να καταλάβετε, οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009 και το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010».

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας «η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά από αυτή που είχε προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, τον Οκτώβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2009, η κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως ψευδώς είπε. Ο διαγωνισμοί, οι δημόσιοι διαγωνισμοί έχουνε πρακτικά και ημερομηνίες.

Η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε την πέμπτη προσφορά που ήταν σημαντικά φθηνότερη. Ο κ. Ανδρουλάκης προσέφερε τίμημα 10.500 και αυτός που κόψανε τότε, τον κόψανε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, προσέφερε 7.500. Δηλαδή 3.000 λιγότερο το μήνα».

Ακολούθως, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως σε μια περίοδο που στην Ελλάδα συζητάμε για ρουσφέτια και παρεμβάσεις βουλευτών «εδώ καταφανώς έχουμε εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να παρουσιάσει τα συμβόλαια: «Είπε ότι νοικιάζονταν (το ακίνητο) από το 2004, εγώ δεν το ξέρω, αλλά εδώ κάτι δεν κολλάει. Εάν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το Κτηματολόγιο από το 2004, γιατί έγινε διαγωνισμός το 2009 και 2010; Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών; Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης, ακόμα χειρότερα γι’ αυτόν».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε επίσης πως «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατομμύριο από εδώ και ένα από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα».

Ανδρουλάκης: Ψεύτης και συκοφάντης ο Γεωργιάδης

Χθες, Πέμπτη, σε συνέντευξή του στο Action24, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις κατηγορίες που εξαπέλυσαν κυβερνητικά στελέχη σε βάρος του με αφορμή δημοσίευμα, λέγοντας: «Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε.

» Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτίριο, το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτίριο που δεν είχε κανένα φορτίο.

» Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του Κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;» αναρωτήθηκε δηκτικά για τους υπαινιγμούς της κυβέρνησης περί ηθικού θέματος.

