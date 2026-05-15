Περιφερειακά-αεροδρόμια:-Το-Πάσχα-«κράτησε-όρθια»-την-κίνηση

Πώς κινήθηκε ο Απρίλιος στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Οι απώλειες από την κρίση στη Μ. Ανατολή και η ανάκαμψη της Σαντορίνης.

Αισθητή έγινε η επίδραση του πολέμου στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων της Fraport τον Απρίλιο, με την έγκαιρη άφιξη της περιόδου του Πάσχα να αποτελεί ωστόσο αντιστάθμισμα για να διατηρηθεί το θετικό πρόσημο στις αφίξεις.

«Πλήγμα» για τα αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, που εμφανίζουν παραδοσιακά τους περισσότερους επιβάτες αποτέλεσε η διακοπή των πτήσεων από και προς το Ισραήλ. Στον αντίποδα, τα Χανιά φάνηκε να ευνοούνται και η Σαντορίνη να ανακάμπτει, χωρίς όμως να καταφέρνει να επιστρέψει στα επίπεδα του 2024, προ της έντονης σεισμικής δραστηριότητας της περασμένης χρονιάς.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Fraport, τον Απρίλιο του 2026, στα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της εταιρείας διακινήθηκαν 1,8 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 3,2% (+56.000 επιβάτες) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού έφτασε τις 640.000 επιβάτες αυξανόμενη κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1,2 εκατομμύρια επιβάτες ήτοι +2,3%.

Μείωση εμφάνισε και ο συντελεστής πληρότητας τον Απρίλιο του 2026, ο οποίος έφτασε στο 77,3% έναντι 79,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η ώθηση του Πάσχα και το φρένο του πολέμου

Η περίοδος του Πάσχα, που συνέπεσε με τις αρχές του μήνα, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της κίνησης στις αρχές του μήνα σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο η δυναμική αυτή επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα.

Παράλληλα η κρίση στη Μ. Ανατολή επηρέασε αρνητικά την κυκλοφορία λόγω της ακύρωσης εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ. Για την ακρίβεια σε σχέση με πέρυσι καταγράφηκε σημαντική μείωση κίνησης προς το Ισραήλ κατά -92,5%, ήτοι -45.000 επιβάτες, με τα αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης να επηρεάζονται περισσότερο (-25.000/-91,8% και -18.000/-92,8%), λόγω και της μείωσης των πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Η αεροπορική κίνηση προς το Ισραήλ επανήλθε προς τα μέσα Απριλίου, με πρωτοστάτες τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (EL AL, Israir) αλλά μόνο για αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να επιτύχει να αντιστρέψει το κλίμα.

Παρά τις απώλειες βέβαια, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης διατήρησε ισχυρή ανοδική τάση τον Απρίλιο εμφανίζοντας αύξηση της εγχώριας κίνησης κατά 5.000 επιβάτες (+2,7%) ενώ οι συντελεστές πληρότητας κινήθηκαν οριακά πτωτικά. Η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά +14.000 ήτοι +3,4% που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κίνηση από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία.

Από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια σε ευνοϊκή θέση βρέθηκε το αεροδρόμιο των Χανίων όπου εμφάνισε σημαντική αύξηση (+32.000 επιβάτες / +26,4% έναντι του Απριλίου 2025), κυρίως χάρη στην πρόωρη έναρξη πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Όμιλο easyJet και την Jet2.com, καθώς και από την προσθήκη νέου δρομολογίου προς την Ιρλανδία από τον Όμιλο Ryanair.

Κλείνει την «ψαλίδα» η Σαντορίνη

Όσον αφορά για το αεροδρόμιο της Σαντορίνης φαίνεται να μετρά ακόμα απώλειες από την περσινή συνθήκη της έντονης σεισμικής δραστηριότητας επιτυγχάνοντας ωστόσο να κλείσει την ψαλίδα. Τον Απρίλιο του 2026 στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο καταγράφηκε αύξηση 16,4%, κατά 21.000 επιβάτες, με τις επιδόσεις ωστόσο να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Τροφοδότης του θετικού προσήμου ήταν κατά κύριο λόγο η κίνηση εσωτερικού ενώ η διεθνής κίνηση αυξήθηκε επίσης χάρη στις πτήσεις προς τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες από την Transavia Group.