Στοχευμένες-πολιτικές-για-δημιουργία-περισσότερων-μαρκών-«Υπηρεσίες-της-Κίνας»

Το Γκραν Πρι Κίνας 2026 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος F1 προσέλκυσε πάνω από 230.000 θεατές, τονώνοντας τα έσοδα 10 βασικών εμπορικών κέντρων της περιοχής σε 132 εκατομμύρια γιουάν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Παράλληλα, η αστική αναγέννηση μεταμορφώνει παραδοσιακές γειτονιές, φιλοξενώντας γκαλερί τέχνης και καφέ που προσφέρουν βιωματικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Νέες μορφές υπηρεσιών εμφανίζονται συνεχώς, υπογραμμίζοντας τη ζωτικότητα της καταναλωτικής ζήτησης για υπηρεσίες στην Κίνα.

Με στόχο την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου των υπηρεσιών, το Εθνικό Συνέδριο πρότεινε μια πολυεπίπεδη στρατηγική ανάπτυξης και την καλλιέργεια νέων κινητήριων δυνάμεων.

Σήμερα, ο τομέας των υπηρεσιών στην Κίνα εισέρχεται σε μια νέα φάση ποιοτικής αναβάθμισης, ξεπερνώντας το στάδιο της απλής ποσοτικής επέκτασης.

Η δομή του βελτιστοποιείται διαρκώς, με τις σύγχρονες υπηρεσίες έντασης γνώσης να ηγούνται της ανάπτυξης και να συνιστούν θεμελιώδη στήριγμα για τις νέες παραγωγικές δυνάμεις.

Η κατανάλωση υπηρεσιών καταγράφει ισχυρή ανοδική πορεία, με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον των αγαθών, αντανακλώντας την ταχεία στροφή των νοικοκυριών προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η ενσωμάτωση πολιτισμού, αθλητισμού, εμπορίου και τουρισμού διευρύνει συνεχώς τους καταναλωτικούς ορίζοντες.

Παράλληλα, ο τομέας επιδεικνύει αξιοσημείωτη απορροφητικότητα σε εργατικό δυναμικό· κλάδοι όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός και η ψυχαγωγία δημιουργούν πλήθος θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τρίμηνο φέτος, η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών στην κινεζική οικονομική ανάπτυξη ανήλθε στο 63,2%.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στον πληθυσμό, την κατανάλωση και τη βιομηχανία αναδιαμορφώνουν σε βάθος το μέλλον των υπηρεσιών.

Η δημογραφική γήρανση δημιουργεί αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η φροντίδα ηλικιωμένων, η νοσηλεία και η οικιακή βοήθεια.

Η στροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς από την ικανοποίηση βασικών αναγκών στην αναζήτηση ποιοτικών εμπειριών, ανοίγει νέες προοπτικές για τον πολιτιστικό τουρισμό, τον αθλητισμό και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, η αναβάθμιση της μεταποίησης σε υψηλότερα επίπεδα τεχνολογίας και ευφυΐας επιταχύνει την ανάπτυξη παραγωγικών υπηρεσιών, όπως η έρευνα και ο σχεδιασμός, η πληροφορική και η διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού.

Το Κρατικό Συμβούλιο εξέδωσε σχετικές γνωμοδοτήσεις, και έθεσε τον στρατηγικό στόχο έως το 2030 ο τομέας των υπηρεσιών να υπερβεί τα 100 τρισ. γιουάν, με παράλληλη ενίσχυση των μαρκών «Υπηρεσίες της Κίνας».

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, η χώρα οφείλει να συνεχίσει την εφαρμογή στοχευμένων και διαφοροποιημένων πολιτικών.

Η άσκηση στοχευμένης πολιτικής, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, είναι καθοριστικής σημασίας.

Πρέπει να ωθήσει τις παραγωγικές υπηρεσίες προς το ανώτερο άκρο της αλυσίδας αξίας, εστιάζοντας στην επιστήμη, τη ψηφιακή ευφυΐα και τον επιχειρηματικό τομέα. Στόχος είναι η εμβάθυνση της συγχώνευσης μεταξύ της προηγμένης μεταποίησης και των σύγχρονων υπηρεσιών, καθώς και η ανάδειξη επαγγελματικών φορέων με παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η υποστήριξη των υπηρεσιών καθημερινής ζωής για ποιοτική αναβάθμιση και επέκταση.

Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τυποποίησης και της καινοτομίας μοντέλων, θα αυξηθεί η προσφορά βασικών υπηρεσιών σε τομείς όπως η φροντίδα ηλικιωμένων, η παιδική μέριμνα και ο πολιτιστικός τουρισμός, ενώ θα αναδειχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι τουριστικές διαμονές για συνταξιούχους και η άμεση λιανική.

Κάθε περιοχή οφείλει να χαράξει τη δική της στρατηγική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τον ομοιογενή ανταγωνισμό. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, διαθέτοντας τα πλεονεκτήματα ανθρώπινου δυναμικού, κεφαλαίου και τεχνολογίας, πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι μεσαίες και μικρές πόλεις, αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους, πρέπει να ενισχύσουν κλάδους όπως ο πολιτιστικός τουρισμός με ιδιαίτερο χαρακτήρα, η υγεία, η φροντίδα ηλικιωμένων και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Στις αγροτικές περιοχές, η κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων και η ενίσχυση τόσο των παραγωγικών όσο και των καθημερινών υπηρεσιών θα συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας των δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ πόλης και υπαίθρου.

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί κλάδο-κλειδί, άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικοδόμηση ενός σύγχρονου βιομηχανικού συστήματος και την ευημερία εκατομμυρίων πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τάσεις και εφαρμόζοντας σαφές, στοχευμένες πολιτικές, πρέπει να ενισχύσει την τετραμερή κινητήρια δύναμη της ψηφιακής ευφυΐας, της τυποποίησης, της συγχώνευσης και της διεθνοποίησης, μετατρέποντας έτσι τις τεράστιες δυνατότητες του τομέα σε νέα δυναμική για υψηλής ποιότητας ανάπτυξη.