Συνοδεία-του-Προέδρου-της-Δημοκρατίας-στον-Έβρο-ο-υφυπουργός-Εθνικής-Άμυνας

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συνόδευσε ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στην επίσκεψή του σήμερα στον Έβρο.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκεί τους υποδέχθηκε ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις «Ελευθέρια 2026» για τη συμπλήρωση 106 χρόνων από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης, επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Δόμνας Βισβίζη, κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ηρώο και παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων.

Στη συνέχεια μετέβησαν στο επιτηρητικό φυλάκιο «Γέφυρας Κήπων» και στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Τουρκίας, όπου συνομίλησαν με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.