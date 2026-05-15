Τούρκοι-αναλυτές:-Ο-Ερντογάν-αποκτά-εξουσία-να-λέει-πως-«αυτά-τα-νησιά-στο-Αιγαίο-είναι-υπό-τον-έλεγχο-μου»

Τούρκοι αναλυτές σχολιάζουν για τον νέο νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» πως ο Ερντογάν αποκτά εξουσία να λέει πως «αυτά τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο είναι υπό τον δικό μου έλεγχο».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο πολιτικός αναλυτής Μέτε Σοχτάογλου δήλωσε: «Στο νομοσχέδιο υπάρχει το δικαίωμα που δίνει στον πρόεδρο Ερντογάν που αφορά τα νησιά, τα οποία παραχωρήθηκαν με την προϋπόθεση της αποστρατιωτικοποίησης. Η Τουρκία από εδώ και πέρα μπορεί να βγάλει μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας που να θεωρεί απειλή αυτά τα στρατιωτικοποιημένα νησιά.

» Τα νησιά αυτά στρατιωτικοποιήθηκαν, ενώ είχαν παραχωρηθεί με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Η Ελλάδα φταίει. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο Ερντογάν να λέει πως ‘αυτές οι βραχονησίδες, νησίδες, οι περιοχές είναι υπό τον δικό μου έλεγχο’. Επίσης, με εσωτερικό δίκαιο καθορίζει το πεδίο δράσης του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής στην περιοχή που βλέπετε στον χάρτη. Δηλαδή όταν παρενοχληθούν Τούρκοι αλιείς, το Ναυτικό και η Ακτοφυλακή θα έχουν τα νομικά χαρτιά για να έχουν το δικαίωμα της επέμβασης».

