Το-Ισραήλ-ελέγχει-το-60%-της-Λωρίδας-της-Γάζας,-λέει-ο-Νετανιάχου

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», είπε ο Νετανιάχου σήμερα, «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», σε δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, μέχρι και τον τελευταίο. (…) Δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος. Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται καθώς η βία παραμένει καθημερινότητα στη Λωρίδα της Γάζας, με τις ισραηλινές επιθέσεις να συνεχίζονται αμείωτες, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Η τελευταία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δύο χρόνια μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας είδε την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων στη Γάζα που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η μετάβαση στη δεύτερη φάση, η οποία θεωρητικά περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και μια σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», έχει σταματήσει εντελώς εδώ και εβδομάδες.

Αυτή η γραμμή οριοθετεί την περιοχή του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς και μιας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Οι όροι της εκεχειρίας έδωσαν στο Ισραήλ τον έλεγχο λίγο πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου τις τελευταίες εβδομάδες, ισραηλινά στρατεύματα επεκτείνουν αυτή τη ζώνη σε μια νέα, λεγόμενη «πορτοκαλί γραμμή». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες αν η Χαμάς αρνηθεί να καταθέσει τα όπλα της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 850 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Κατά την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο πέντε στρατιωτών του στη Γάζα.