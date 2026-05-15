Τραμπ-από-το-Πεκίνο:-«Η-στρατιωτική-συντριβή-του-Ιράν…-συνεχίζεται»

Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχειρία, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται» αναφερόμενος στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη της «επιστροφής της αμερικανικής ισχύος» επί των ημερών του.

Η ανάρτηση Τραμπ και η αναφορά στο Ιράν

Λίγο πριν από τις 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εκτενή ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social με αναφορές στον Σι Τζινπίνγκ, στην αμερικανική οικονομία και στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε πολύ κομψά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανόν ένα έθνος σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του “Υπναρά Τζο Μπάιντεν” και της κυβέρνησης Μπάιντεν και σε αυτό είχε 100% δίκιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Τραμπ έκανε αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική, στη φορολογία, στην εγκληματικότητα και στις πολιτικές διαφορετικότητας στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «αναγεννήθηκε» μέσα στους πρώτους 16 μήνες της δικής του διακυβέρνησης.

«Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν… συνεχίζεται»

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε «στρατιωτική νίκη» και έκανε λόγο για «στρατιωτική συντριβή του Ιράν», προσθέτοντας τη φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις.

«Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, που περιλαμβάνουν ιστορικά υψηλά στο χρηματιστήριο και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k), στρατιωτική νίκη και ακμάζουσα σχέση στη Βενεζουέλα, τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν (συνεχίζεται!)», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο», ενώ σημείωσε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται ξανά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.

«Πριν από δύο χρόνια ήμασταν πράγματι ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό συμφωνώ πλήρως με τον πρόεδρο Σι. Αλλά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο δυναμικό έθνος στον κόσμο και ελπίζω ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ», πρόσθεσε.

Εύθραυστη η εκεχειρία με την Τεχεράνη

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη δεν εξελίσσονται ομαλά.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε από την πλευρά του ότι «σημειώνεται πρόοδος», ωστόσο παραμένουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αμερικανική απαίτηση να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών Τραμπ – Σι

Το ζήτημα του Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, επισκιάζοντας ακόμη και τα ζητήματα εμπορίου και τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενέργειας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε πως η Κίνα δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη και ότι το Πεκίνο επιθυμεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Το Ιράν θα είχε τώρα πυρηνική βόμβα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Σον Χάνιτι του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι τα αμερικανικά πλήγματα απέτρεψαν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Όταν ρωτήθηκε εάν η απειλή ήταν τόσο άμεση, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Εγώ το πίστευα».

«Το Ιράν ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης βασιζόταν κυρίως σε τρεις εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών επιθέσεων.

«Όλα ξεκινούσαν από εκείνες τις τρεις εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε και τις χτυπήσαμε δυνατά», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να καταστρέψει αυτούς τους στόχους, «ίσως μόνο η Κίνα», όπως είπε.

«Δεν θα είμαι για πολύ ακόμη υπομονετικός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις πιέσεις προς την Τεχεράνη να συμφωνήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν πρόκειται να είμαι για πολύ ακόμη υπομονετικός», προειδοποίησε.

«Πρέπει να κάνουν συμφωνία. Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα έκανε συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι τρελοί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι στο εσωτερικό του καθεστώτος επικρατεί μεγάλη αναταραχή.

«Η τρίτη βαθμίδα είναι πιο λογική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης αναφορά σε ενδεχόμενες αλλαγές στην ηγετική δομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα.

«Η τρίτη βαθμίδα με την οποία έχουμε να κάνουμε τώρα είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο λογική και με πολλούς τρόπους πιο έξυπνη από την πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα, που πλέον δεν υπάρχουν», δήλωσε.

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως υπαινιγμός για σοβαρές απώλειες ή αποδυνάμωση ανώτερων στελεχών του ιρανικού μηχανισμού εξουσίας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Ο ρόλος της Κίνας και η συνομιλία με τον Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στις συνομιλίες του με την κινεζική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «βοηθούν» ουσιαστικά και το Πεκίνο μέσω της πίεσης που ασκούν στο Ιράν.

«Δεν πιστεύω ότι η Κίνα θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύθηκε ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη.

«Μου είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δήλωση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το Πεκίνο επιθυμεί να συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

«Ταυτόχρονα είπε ότι αγοράζουν πολύ πετρέλαιο από εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν», ανέφερε ο Τραμπ.

Σενάρια νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης

Παρά τις διπλωματικές επαφές, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επέμβασης.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ιρανικές προτάσεις για συμφωνία ως «εντελώς απαράδεκτες», ενώ έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον.

Η φράση «συνεχίζεται!» θεωρείται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το πιο σαφές μέχρι στιγμής μήνυμα ότι ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει επανάληψη των επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα.