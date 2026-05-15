Τραμπ: Θα ήμουν εντάξει με αναστολή πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια – Τι είπε για Ταϊβάν, δασμούς και Ορμούζ

Σε σειρά ζητημάτων που τέθηκαν (ή και όχι) στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Σι Τζινπίνγκ, στη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού του στο Πεκίνο, τοποθετήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Air Force One, στο ταξίδι της επιστροφής στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική επιχείρηση, αναφέρθηκε στο ζήτημα της Ταϊβάν, αλλά και στο θέμα των δασμών.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, εφόσον η δέσμευση της Τεχεράνης είναι «πραγματική», ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα.

«Θα ήμουν εντάξει με αυτό, εφόσον η δέσμευση είναι πραγματική», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν στο Ιράν για να κάνουν «λίγη δουλειά καθαρισμού» (cleanup work), χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχουμε ουσιαστικά εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού, επειδή είχαμε μια εκεχειρία περίπου ενός μήνα, έτσι θα την έλεγα», δήλωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός κυρίως ύστερα από πιέσεις άλλων χωρών και συγκεκριμένα του Πακιστάν. «Δεν ήμουν πραγματικά υπέρ της, αλλά το κάναμε ως χάρη προς το Πακιστάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν διατηρεί ακόμη μεγάλο μέρος των εκτοξευτών πυραύλων του, χαρακτηρίζοντάς τα «fake news». «Τους χτυπούσαμε σαν πινιάτες», είπε στους δημοσιογράφους.

«Οι εκτοξευτές πυραύλων έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν γρήγορα και όσους απομένουν σε περίπτωση νέας επέμβασης στο Ιράν.

Καμία δέσμευση για την Ταϊβάν

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έδωσε «καμία δέσμευση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση» σχετικά με την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, μετά την προειδοποίηση του Πεκίνου ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

«Για την Ταϊβάν αισθάνεται πολύ έντονα (ο Σι). Δεν έδωσα καμία δέσμευση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο Κινέζος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν, ο Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση, πέρα από το ότι δεν χρειαζόμαστε τη δύναμή τους, δεν χρειαζόμαστε την Ταϊβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Συζητήσαμε για την Ταϊβάν, όλο το θέμα με τις πωλήσεις όπλων, σε μεγάλη λεπτομέρεια, στην πραγματικότητα, και θα λάβω αποφάσεις. Αλλά ξέρετε, το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που βρίσκεται 9.500 μίλια μακριά» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ζήτημα των μελλοντικών αμερικανικών πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν. «Θα πάρω μια απόφαση», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο Σι δεν συζήτησαν το θέμα των δασμών κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών τους. «Δεν συζητήσαμε δασμούς», είπε. «Πληρώνουν δασμούς. Πληρώνουν σημαντικούς δασμούς, αλλά δεν το συζητήσαμε. Δεν τέθηκε καν το θέμα», πρόσθεσε.

Οι εμπορικοί απεσταλμένοι ΗΠΑ και Κίνας είχαν συναντηθεί νωρίτερα στη Νότια Κορέα, όπου, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, είχαν θετικές συνομιλίες λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Πεκίνο. Μετά την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είχε μειώσει το συνολικό επίπεδο δασμών στα κινεζικά προϊόντα στο 47%.

Πιθανές οι άρσεις κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, καθώς ο πόλεμος και οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας συνεχίζονται.

«Θα πάρω μια απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες. Το συζητήσαμε», ανέφερε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την κρατική επίσκεψη στην Κίνα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Σι δεσμεύθηκε να πιέσει το Ιράν ώστε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ζητώ χάρες, γιατί όταν ζητάς χάρες, πρέπει να ανταποδώσεις χάρες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Σι επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά, σημειώνοντας ότι η Κίνα προμηθεύεται σημαντικό μέρος του πετρελαίου της από τον Κόλπο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δεν παίρνουν τίποτα» από την περιοχή και «δεν το χρειάζονται».