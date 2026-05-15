Austriacard: Συμφωνία Ν. Λύκου – Dai Nippon Printing για μεταβίβαση του 74,58%

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση της DNP, στις 13 Μαΐου 2026 ο Νικόλαος Λύκος ως πωλητής και η Dai Nippon Printing Co., Ltd. ως αγοραστής συμφώνησαν ανέκκλητη δέσμευση σχετικά με το 74,58% των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, η οποία έχει διάρκεια 10 μηνών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοινώνει ότι η Εταιρία έλαβε στις 13.05.2026 γνωστοποίηση από την εταιρεία Dai Nippon Printing Co., Ltd, Τόκυο, Ιαπωνία («DNP»), σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή της DNP σε δικαιώματα ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών/άλλων μέσων της Εταιρίας ανήλθε σε 27.114.422 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 74,58% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση της DNP, στις 13 Μαΐου 2026 ο Νικόλαος Λύκος ως πωλητής και η Dai Nippon Printing Co., Ltd. ως αγοραστής συμφώνησαν ανέκκλητη δέσμευση σχετικά με το 74,58% των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, η οποία έχει διάρκεια 10 μηνών.

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, η DNP προς το παρόν αναμένει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθούν στο Γ’ Τρίμηνο 2026, στο πλαίσιο και υπό τους όρους της δημόσιας πρότασης εξαγοράς.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, η DNP δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν ελέγχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρία.