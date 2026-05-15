Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ

Η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη ΔΕΗ, επικαιροποιώντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 23 ευρώ ανά μετοχή, ενσωματώνοντας τις νέες παραδοχές που απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο 2026–2030 της εταιρείας και τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου.

Οι αναλυτές προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους για το EBITDA της περιόδου 2028–2029 κατά 6% έως 10%, προκειμένου να αποτυπωθεί μέρος της επιτάχυνσης που προβλέπει η διοίκηση, αν και οι εκτιμήσεις τους παραμένουν πιο συντηρητικές σε σχέση με τους πλήρεις στρατηγικούς στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούν ότι το EBITDA θα αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% μεταξύ 2026 και 2029, με το συνολικό μέγεθος να προσεγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Το επίπεδο αυτό υπολείπεται κατά περίπου 1 δισ. ευρώ του στόχου της ΔΕΗ για EBITDA 4,6 δισ. ευρώ, διαφορά που αποδίδεται κυρίως σε πιο συντηρητικές υποθέσεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, την ταχύτητα υλοποίησης έργων ΑΠΕ και τον χρονισμό της συνεισφοράς νέων επενδύσεων.

Παρά τη συντηρητική προσέγγιση, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η σύνθεση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ βελτιώνεται σημαντικά. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του EBITDA έως το 2027, ενώ οι δραστηριότητες υψηλότερης αποτίμησης — όπως οι ΑΠΕ (εξαιρουμένων των υδροηλεκτρικών) και τα δίκτυα — εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου στο 57% του EBITDA την ίδια περίοδο.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μετασχηματισμού χαρτοφυλακίου στον ευρωπαϊκό κλάδο ενέργειας και έναν από τους πιο ελκυστικούς «συσσωρευτές» κερδοφορίας, με προβλεπόμενη μέση ετήσια αύξηση EBITDA της τάξης του 12% και καθαρών κερδών περίπου 31% για την περίοδο 2026–2030.

Όπως σημειώνεται, το επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ εμφανίζει ευνοϊκή σύγκριση με τον ευρωπαϊκό κλάδο utilities, καθώς συνδυάζει αναδιάρθρωση ισολογισμού, περιφερειακή επέκταση, ανάπτυξη ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, δίκτυα και επενδύσεις σε data centers σε ένα ενιαίο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Η εταιρεία, σύμφωνα με την ανάλυση, εξελίσσεται από εγχώρια ιστορία αναστροφής σε περιφερειακό «compounder» ενεργειακών υποδομών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η αγορά εξακολουθεί να την αποτιμά με έκπτωση έναντι των διεθνών ομοειδών.

Η Eurobank Equities προσαρμόζει επίσης το μοντέλο αποτίμησής της ώστε να ενσωματώσει το διευρυμένο επενδυτικό πλάνο και εκτιμά ότι η τιμή-στόχος των 23 ευρώ αντανακλά τις προοπτικές της μετοχής μετά και την αύξηση κεφαλαίου. Στο σενάριό της, υποθέτει αύξηση κεφαλαίου περίπου 4 δισ. ευρώ με τιμή αναφοράς τα 18,5 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 9% έναντι της τρέχουσας τιμής.

Τέλος, η ανάλυση επισημαίνει ότι η ΔΕΗ διαπραγματεύεται περίπου στις 8 φορές EV/EBITDA για το 2027, επίπεδο που παραμένει χαμηλότερο κατά περισσότερο από 10% σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς, στοιχείο που θεωρείται ελκυστικό δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξης και της αναμενόμενης μείωσης της μόχλευσης προς περίπου 2x καθαρό χρέος προς EBITDA μετά την αύξηση κεφαλαίου.