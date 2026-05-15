Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Euroxx Securities, οι προβλέψεις για τον ΟΤΕ αναθεωρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή λειτουργική δυναμική στους βασικούς τομείς δραστηριότητας και την ανθεκτική θέση του σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η επιτάχυνση της διείσδυσης του FTTH (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι) καθώς και η μετάβαση πελατών από προγράμματα καρτοκινητής σε συμβόλαια θα ενισχύσουν σταδιακά τα έσοδα ανά χρήστη (ARPU), ενώ οι πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης κόστους θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία.

Κατά την άποψη της Euroxx Securities, ο ΟΤΕ συνδυάζει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με ελκυστικό προφίλ αποδόσεων προς τους μετόχους, προσφέροντας συνολικές διανομές της τάξης του περίπου 8% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, με στήριξη από ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Για τον λόγο αυτό, η σύσταση αναβαθμίζεται σε “Overweight”, ενώ η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 21,3 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 16,4%.

Η μετοχή διαπραγματεύεται σε περίπου 5,4 φορές EV/EBITDA για το 2026, επίπεδο που συνεπάγεται έκπτωση περίπου 11% σε σχέση με τους διεθνείς ομοειδείς ομίλους.

Οι τάσεις στις κινητές και σταθερές τηλεπικοινωνίες παραμένουν ανθεκτικές. Η Euroxx προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του προσαρμοσμένου EBITDA AL της τάξης του 2,5% για την περίοδο 2026–2028, με κινητήριες δυνάμεις τη σταθερή ανάπτυξη στην κινητή τηλεφωνία, τις θετικές επιδόσεις στη σταθερή τηλεφωνία και την επέκταση στον τομέα ICT, καθώς και τις πρωτοβουλίες περιορισμού κόστους.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι στρατηγικές “more-for-more” και η μετάβαση από καρτοκινητή σε συμβόλαια θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη, πέραν των αυξήσεων τιμών που συνδέονται με τον πληθωρισμό από τον Δεκέμβριο του 2025. Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, ο ΟΤΕ αναμένεται να διατηρήσει ηγετική θέση στις υποδομές FTTH.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά επίσης υψηλές συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους, με βάση τη σταθερή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και μετατροπή FCF άνω του 40% για την περίοδο 2026–2028. Προβλέπονται ετήσιες διανομές περίπου 560 εκατ. ευρώ για το 2027–2028, με κατανομή περίπου 67% μερίσματα και 33% επαναγορές μετοχών, που αντιστοιχούν σε μερισματική απόδοση περίπου 5,5% και μέρισμα ανά μετοχή (DPS) 0,98–1,00 ευρώ.

Τέλος, η αποτίμηση πραγματοποιείται με συνδυασμό DCF και συγκριτικής ανάλυσης (50%/50%), οδηγώντας σε τιμή-στόχο 21,3 ευρώ ανά μετοχή, με δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 16,4%.