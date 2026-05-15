Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Ν.Δ.: «Από Ελλάδα του περιθωρίου, γίναμε πυρήνας της Ευρώπης»

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγει το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που έχει στόχο να λειτουργήσει σαν αφετηρία για τη διατύπωση του αφηγήματος με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα πορευθεί προς τις εκλογές, με στόχο μια τρίτη θητεία.

Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του τακτικού συνεδρίου, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός πήρε το λόγο:

«Στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο Συνέδριό μας, για να απαντήσουμε. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία; Για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε, πού πάμε. Να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Γι’ αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας. Ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Συνέχισε κάνοντας μία αναδρομή στο τι έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία:

«Η Ελλάδα δεν είναι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν, μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε έναν τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Έλεγα τότε, το 2016, ότι αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεση των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άραγε όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε τότε, πριν από 10 χρόνια, να γίνουν πραγματικότητα; Σε αυτό το στοίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του John Fitzgerald Kennedy. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που, μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες, έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντίρρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άυλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια; Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της Άμυνας, καθώς στη «γειτονιά» μας έχουμε δύο πολέμους:

«Για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Τα νέα μαχητικά Rafale, τα F-16 που αναβαθμίζονται, ο “Κίμωνας”, που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Για τον Κυπριακό Ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του».

Για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε:

Καταφέραμε το κόμμα μας να το ξαναμετατρέψουμε σε μια παράταξη, σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου. Ένα ρεύμα αντίστασης στον λαϊκισμό, αλλά και ένα σημείο συνάντησης όλων όσων πιστεύουν στην ισχυρή πατρίδα της Ευρώπης και της δημοκρατίας, σε όσους πιστεύουν στην ανοιχτή οικονομία, αλλά σε όσους πιστεύουν και σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει όλους τους συμπολίτες μας και ειδικά τους πιο αδύναμους. Μακριά από ταμπέλες. Και πάντα και θα επιμένω σε αυτό, χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όποτε δεν τα καταφέρνουμε σας κοιτάμε στα μάτια, σας εξηγούμε γιατί δεν τα καταφέραμε και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι.

Η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο στην κοινωνία. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων στηρίξεις στο εισόδημα, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων μας, με την τεράστια κατάκτηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων με τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους στα σπίτια με περισσότερα πρότυπα σχολεία με διαδραστική διδασκαλία με το ψηφιακό φροντιστήριο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που βρίσκονται στην απομονωμένη στην απομακρυσμένη Ελλάδα με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων όπου σταδιακά αλλά με επιμονή και χωρίς πισωγυρίσματα τα στέκια της βίας μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες. Από το Μετρό της Θεσσαλονίκης που είχε καταντήσει σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα τα νέα αεροδρόμια είναι όμως και χρόνια σιγουριάς. Με το μεταναστευτικό πλέον να ελέγχεται, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων διαρκώς να αναπτύσσεται. Και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια. Τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός της παράταξης, η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο».

Αναφερόμενος στη διεκδίκηση και τρίτης θητείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για “θεριστές” όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό. Τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας. Χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά. Υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία σε αχαρτογράφητα νερά. Είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε κάθε νέα ιδέα».

«Η ΝΔ είναι το κόμμα που καλείται και πάλι να γίνει ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες και το 2023 τους συσπείρωσε ξανά για μια δημιουργική συνέχεια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός. Κανείς σήμερα δεν έχει αύριο αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του. Η επόμενη τετραετία της ΝΔ πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάτασης του πρωτογενούς τομέα». «Πάνω από όλα η μεγαλύτερη πρόκληση, αν δεν προετοιμαστούμε για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης», συμπλήρωσε.

«Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει του απαντώ: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα κα αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί μείναμε συνεπείς σε όσα είπαμε ότι θα κάνουμε. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η ΝΔ προηγείται του δεύτερου κόμματος με διπλάσιο ποσοστό», ανέφερε.

«Πρέπει η ΝΔ να έχει τρίτη τετραετία γιατί τον Ιούλιο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ σε μια κρίσιμη συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της Αγροτικής Πολιτικής και να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες της κρίσης. Ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά;», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό», ανέφερε.

