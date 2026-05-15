reuters:-Δέκα-κινεζικές-εταιρείες-πήραν-έγκριση-από-την-Ουάσινγκτον-για-την-προμήθεια-του-ισχυρού-ai-τσιπ-της-nvidia

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει περίπου δέκα κινεζικές εταιρείες για την αγορά του δεύτερου ισχυρότερου τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, του H200, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία παράδοση, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος και τις οποίες επικαλείται το Reuters. Η εξέλιξη αυτή αφήνει σε εκκρεμότητα μια σημαντική τεχνολογική συμφωνία, την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επιδιώκει πρόοδο στις επαφές του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος αρχικά δεν περιλαμβανόταν στην αποστολή του Λευκού Οίκου στο Πεκίνο, εντάχθηκε τελικά στο ταξίδι έπειτα από πρόσκληση του Τραμπ, σύμφωνα με πηγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον παρέλαβε με το Air Force One στην Αλάσκα καθ’ οδόν προς τη σύνοδο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τις καθυστερημένες πωλήσεις των τσιπ H200 στην Κίνα.

Η υπόθεση αναδεικνύει πώς ο τεχνολογικός ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας επηρεάζει πλέον ακόμη και εγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές, αφήνοντας τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε χρηματιστηριακή αξία και κυρίαρχη κατασκευάστρια τσιπ παγιδευμένη ανάμεσα στις αντικρουόμενες εθνικές προτεραιότητες των δύο χωρών.

Πριν από την αυστηροποίηση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές, η Nvidia κατείχε περίπου το 95% της κινεζικής αγοράς προηγμένων τσιπ. Η Κίνα αντιπροσώπευε κάποτε το 13% των εσόδων της εταιρείας, ενώ ο Χουάνγκ έχει εκτιμήσει στο παρελθόν ότι μόνο η κινεζική αγορά τεχνητής νοημοσύνης θα έφθανε φέτος τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις πηγές, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έχει εγκρίνει περίπου δέκα κινεζικές εταιρείες – μεταξύ αυτών οι Alibaba, Tencent, ByteDance και JD.com – για την αγορά των τσιπ H200 της Nvidia. Εγκρίσεις έχουν λάβει επίσης διανομείς όπως οι Lenovo και Foxconn.

Οι αγοραστές μπορούν να προμηθευτούν τα τσιπ είτε απευθείας από τη Nvidia είτε μέσω των εγκεκριμένων διανομέων, ενώ κάθε πελάτης μπορεί να αποκτήσει έως και 75.000 τσιπ βάσει των όρων αδειοδότησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, που επιβλέπει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπως αυτούς που αφορούν τα H200, αρνήθηκε να σχολιάσει. Αντίστοιχα, το κινεζικό υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών και η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Η Lenovo επιβεβαίωσε στο Reuters ότι είναι «μία από τις αρκετές εταιρείες που έχουν εγκριθεί για την πώληση των H200 στην Κίνα στο πλαίσιο της άδειας εξαγωγών της Nvidia».

Η Nvidia, η Alibaba, η Tencent, η ByteDance, η JD.com και η Foxconn δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε την Πέμπτη στο κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV ότι ελπίζει ο Τραμπ και ο Σι να αξιοποιήσουν τη μεταξύ τους καλή σχέση κατά τις συνομιλίες στο Πεκίνο ώστε να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις.

Ωστόσο, παρά την αμερικανική έγκριση, οι συμφωνίες έχουν «παγώσει», καθώς κινεζικές εταιρείες υπαναχώρησαν έπειτα από κατευθυντήριες οδηγίες του Πεκίνου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η αλλαγή στάσης της Κίνας φαίνεται να συνδέεται εν μέρει με εξελίξεις στην αμερικανική πλευρά, αν και παραμένει ασαφές τι ακριβώς άλλαξε. Παράλληλα, σύμφωνα με τέταρτη πηγή, αυξάνονται οι πιέσεις στο Πεκίνο ώστε οι παραγγελίες να μπλοκαριστούν ή να ελεγχθούν αυστηρά.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα σε ακρόαση στη Γερουσία ότι «η κινεζική κεντρική κυβέρνηση δεν τους έχει επιτρέψει ακόμη να αγοράσουν τα τσιπ, επειδή προσπαθεί να κρατήσει τις επενδύσεις επικεντρωμένες στη δική της εγχώρια βιομηχανία».

Το Πεκίνο βλέπει ανάπτυξη εγχώριων λύσεων μέσω DeepSeek και Huawei

Η επιφυλακτικότητα του Πεκίνου συνδέεται με τη στρατηγική επιδίωξη ανάπτυξης εγχώριων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κινεζικά τσιπ εξακολουθούν να υπολείπονται των Nvidia, εταιρείες όπως η DeepSeek προβάλλουν όλο και περισσότερο τη χρήση εγχώριων λύσεων, μεταξύ αυτών και τσιπ που αναπτύσσει η Huawei.

Η στροφή προς τη Huawei αναδεικνύει τη δύσκολη θέση της Nvidia στην κινεζική αγορά. Ο Χουάνγκ έχει προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές διαβρώνουν την παρουσία της εταιρείας στην Κίνα, σημειώνοντας ότι το μερίδιό της στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης έχει ουσιαστικά μηδενιστεί.

Η ολοκλήρωση των πωλήσεων παρεμποδίζεται επίσης από ένα σύνθετο πλέγμα απαιτήσεων και από τις δύο πλευρές. Οι αμερικανικοί κανόνες που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο απαιτούν από τους Κινέζους αγοραστές να αποδείξουν ότι διαθέτουν «επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας» και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα τσιπ για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Nvidia πρέπει επίσης να πιστοποιήσει ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε συμφωνία, με την οποία οι ΗΠΑ θα λαμβάνουν το 25% των εσόδων από τις πωλήσεις των τσιπ. Η δομή αυτή απαιτεί τα τσιπ να περνούν πρώτα από αμερικανικό έδαφος πριν αποσταλούν στην Κίνα, καθώς η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την άμεση επιβολή εξαγωγικών τελών.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Πεκίνο για πιθανές παρεμβάσεις ή κρυφά τρωτά σημεία στα προϊόντα, αν και πηγές αναφέρουν ότι στην πράξη πρόκειται κυρίως για έναν τρόπο παράκαμψης νομικών περιορισμών.

Η επιτήρηση στην Κίνα εντάθηκε περαιτέρω μετά την έκδοση δύο νέων κανονισμών για την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού από το Κρατικό Συμβούλιο, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια περιορισμού πιθανών ξένων εξαρτήσεων σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση έχει ικανοποιήσει κύκλους στην Ουάσινγκτον που τηρούν σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα και απορρίπτουν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι πωλήσεις αυτές θα αποτρέψουν τους κινεζικούς ανταγωνιστές από το να καλύψουν το χάσμα με τις αμερικανικές εταιρείες σχεδιασμού τσιπ.

«Οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στη Nvidia να πουλήσει περισσότερα τσιπ στην Κίνα σημαίνει λιγότερα τσιπ Nvidia για αμερικανικές εταιρείες και μικρότερο αμερικανικό προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στην Κίνα», δήλωσε ο Κρις ΜακΓκουάιρ, ανώτερος ερευνητής για την Κίνα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο Council on Foreign Relations.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να πείθεται να βάζει τα συμφέροντα της Nvidia πάνω από τα συμφέροντα της Αμερικής», πρόσθεσε.