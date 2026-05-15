Reuters: Στη Samsung, η παγκόσμια άνθηση της AI πυροδοτεί μια επικείμενη πολυήμερη απεργία – Αναστάτωση στους επενδυτές

Η επικείμενη 18ήμερη απεργία στον κολοσσό των τσιπ της Νότιας Κορέας, Samsung, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχίες στην κυβέρνηση, έχει αναστατώσει τους ξένους επενδυτές και έχει απειλήσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, βασίζεται σε ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος πρέπει να μοιραστεί τα λάφυρα της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Περισσότεροι από 45.000 εργαζόμενοι απειλούν να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία του ομίλου από τις 21 Μαΐου, μειώνοντας την παραγωγή τσιπ μνήμης που αποτελούν κρίσιμα εξαρτήματα σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, smartphones και φορητούς υπολογιστές, καθώς η Samsung και το συνδικάτό της αγωνίζονται να βρουν έναν συμβιβασμό για τις πληρωμές μπόνους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Samsung Electronics, η οποία έχει αποκομίσει τεράστια κέρδη από την παγκόσμια έλλειψη μνήμης, έχει προσφερθεί να καταβάλει γενναιόδωρα μπόνους στο προσωπικό. Αλλά θέλει να δώσει σε 27.000 υπαλλήλους τσιπ μνήμης τουλάχιστον έξι φορές περισσότερα μπόνους από τους άλλους εργαζόμενους στις δραστηριότητες σχεδιασμού και κατασκευής λογικών τσιπ.

Το συνδικάτο υποστηρίζει ότι οι υπόλοιποι 23.000 εργαζόμενοι της εταιρείας – υπεύθυνοι για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Tesla και την Nvidia – οι οποίοι συχνά εργάζονται στα ίδια κτίρια με τους συναδέλφους τους στον τομέα της μνήμης δεν πρέπει να μείνουν πίσω, παρά το γεγονός ότι υπέστησαν δισεκατομμύρια σε απώλειες τα τελευταία χρόνια, καθώς η επιχείρηση χυτηρίων κατέρρευσε.

Το Reuters εξέτασε εκατοντάδες σελίδες απομαγνητοφωνημένων εγγράφων που καλύπτουν τις εσωτερικές μισθολογικές διαπραγματεύσεις της Samsung και μίλησε με περισσότερους από 10 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων ηγετών συνδικάτων, και πηγών που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Μίλησαν για βαθιές διαιρέσεις, περιέγραψαν αποχωρήσεις εργαζομένων και αποκάλυψαν πώς αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί – και να απειλήσει – τον ασυνήθιστο στόχο της Samsung να γίνει η μόνη εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο που προσφέρει ένα “one-stop” κατάστημα που καλύπτει διαφορετικούς τύπους τσιπ και υπηρεσιών, σε αντίθεση με πιο εξειδικευμένους ανταγωνιστές όπως η Micron ή η TSMC.

Οι εσωτερικές συζητήσεις που δείχνουν τριβές μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας και των αποχωρήσεων εργαζομένων δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Η JPMorgan εκτίμησε ότι η απεργία θα μπορούσε να επηρεάσει τα λειτουργικά κέρδη της Samsung κατά 21 τρισεκατομμύρια γουόν σε 31 τρισεκατομμύρια γουόν (14,08 δισεκατομμύρια έως 20,79 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ οι απώλειες πωλήσεων θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια γουόν.

Το Τμήμα Λύσεων Συσκευών της Samsung περιλαμβάνει τρεις κύριες επιχειρήσεις – μνήμη, LSI συστημάτων και χυτήρια – και η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει αυτά τα τμήματα εξαιρετικά άνισα στην κερδοφορία. Η Samsung είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο σε πωλήσεις, αλλά κατασκευάζει επίσης τηλεοράσεις και smartphones.

Τα προβλήματα «προκαλούνται εν μέρει από την ίδια την εταιρεία», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νάμουχ Ρι, καθηγητής του Πανεπιστημίου Γιονσέι και πρόεδρος μιας κορεατικής ομάδας εταιρικής διακυβέρνησης.

Είπε ότι η κίνηση της Samsung να συνδυάσει διαφορετικές επιχειρήσεις δημιούργησε μια σύνθετη επιχειρηματική δομή που οδηγεί σε έκπτωση αποτίμησης, ενώ παράλληλα προκαλεί συγκρούσεις συμφερόντων και περιορίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. «Η Samsung πρέπει να επιτρέψει στα χυτήρια να γίνουν αυτοδύναμα».

Κίνδυνος διαρροής ταλέντων

Η δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων της Samsung αυξήθηκε πέρυσι, αφού η ανταγωνίστρια SK Hynix κατάργησε το ανώτατο όριο μισθών της για 10 χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μπόνους πάνω από τρεις φορές υψηλότερους από αυτούς που προσφέρονταν στους εργαζόμενους της Samsung, κάτι που αργότερα δελέασε ορισμένους να εγκαταλείψουν την εταιρεία.

Τον Μάρτιο, η Samsung πρότεινε οι εργαζόμενοι σε τσιπ μνήμης να λαμβάνουν μπόνους που θα ξεπερνούσαν αυτά των εργαζομένων της SK Hynix, ή το 607% του ετήσιου μισθού τους, σύμφωνα με τα πρακτικά των μισθολογικών διαπραγματεύσεων. Οι επιχειρήσεις μνήμης και λογικών τσιπ της εταιρείας λάμβαναν στο παρελθόν το ίδιο πρόγραμμα μπόνους.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στις άλλες επιχειρήσεις της που εργάζονται κυρίως σε λογικά τσιπ, όπως τα “base die” που είναι κρίσιμα συστατικά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, θα λάμβαναν μπόνους από 50% έως 100%, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Οι συνδικαλιστές υποστήριξαν ότι το μεγάλο χάσμα στα μπόνους θα ωθούσε τους υπαλλήλους των λογικών τσιπ να φύγουν για τη μονάδα μνήμης ή για άλλες εταιρείες, παραλύοντάς την αφότου ο πρόεδρος της Samsung, Τζέι Γ. Λι, δήλωσε ότι θέλει να είναι ο «σαφώς Νο. 1» στην αγορά των λογικών τσιπ έως το 2030.

«Εάν το τμήμα μνήμης λάβει 500 εκατομμύρια γουόν ενώ το τμήμα χυτηρίου λάβει μόνο 80 εκατομμύρια γουόν, ποιο κίνητρο θα είχαν αυτοί οι υπάλληλοι για να συνεχίσουν να εργάζονται;» δήλωσε ο ηγέτης του συνδικάτου Choi Seung-ho κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Μερικοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι μια έξοδος ήταν ήδη σε εξέλιξη. Ένας εργαζόμενος που αυτοπροσδιορίστηκε με το επώνυμό του, ο Λι, μηχανικός χυτηρίου στο Pyeongtaek, δήλωσε ότι η ομάδα του έχει συρρικνωθεί απότομα τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ορισμένοι από αυτούς μετακινήθηκαν στο τμήμα μνήμης της Samsung και στην SK Hynix.

Δύο άλλοι εργαζόμενοι που αρνήθηκαν να κατονομαστούν δήλωσαν ότι πολλοί από τους συναδέλφους τους υποβάλλουν επί του παρόντος αιτήσεις για θέσεις εργασίας στην SK Hynix και σε άλλες εταιρείες. Η SK Hynix δεν έδωσε άμεσα σχόλια.

Ποια τα αιτήματα

Τα αιτήματα του συνδικάτου περιλαμβάνουν αιτήματα προς τη Samsung να καταργήσει το όριο των μπόνους στο 50% των ετήσιων μισθών και να διαθέσει το 15% των ετήσιων λειτουργικών κερδών σε ένα συνολικό μπόνους που διανέμεται στους εργαζομένους.

Οι διαπραγματευτές της Samsung λένε ότι τα μπόνους απόδοσης θα πρέπει να καταβάλλονται ανάλογα με την αξία.

«Αυτοί, η επιχείρηση λογικών τσιπ, κατέγραψαν ζημίες τρισεκατομμυρίων γουόν και ειλικρινά, αν δεν ήταν η εταιρεία μας, πιθανότατα θα είχαν κλείσει ή θα είχαν κλείσει», δήλωσε ο στέλεχος και διαπραγματευτής της Samsung, Κιμ Χιουνγκ-ρο, σύμφωνα με τα πρακτικά. «Πώς λοιπόν μπορείτε να δικαιολογήσετε την παροχή μπόνους απόδοσης;»

«Η εταιρεία εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτήν την επιχείρηση και συνεχίζει να επενδύει σταθερά σε εγκαταστάσεις – και στην πραγματικότητα, αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται με χρήματα που κερδίζονται από την επιχείρηση μνήμης».

Σε δήλωσή της, η Samsung δήλωσε ότι «η επιχείρηση λογικών τσιπ είναι μια στρατηγικά σημαντική επιχείρηση στην οποία έχουμε επενδύσει συνεχώς, καθοδηγούμενη από το μακροπρόθεσμο όραμά μας».

«Η Samsung Electronics θα προσφέρει στους εργαζομένους της την καλύτερη αποζημίωση στον κλάδο» με την τελευταία πρόταση, ανέφερε.

Η Samsung δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που η απεργία προχωρήσει, η αδυναμία παράδοσης στους πελάτες θα οδηγήσει σε «πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης».

Ανησυχίες των επενδυτών

Η κορυφαία ηγεσία της Samsung, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και οι επενδυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για το πώς η πιθανή απεργία θα μπορούσε να απειλήσει τη Samsung και να επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία.

Σε εσωτερικό υπόμνημα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της Samsung δήλωσε ότι εκτός από τις επιχειρηματικές διαταραχές, μια απεργία θα μπορούσε να προκαλέσει εκροές κεφαλαίων, μείωση των φορολογικών εσόδων και αποδυνάμωση του γουόν.

Στα τέλη Απριλίου, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, δήλωσε ότι ορισμένα συνδικάτα προέβαλαν υπερβολικές απαιτήσεις, σε σχόλια που θεωρήθηκαν ευρέως ότι απευθύνονταν στα συνδικάτα της Samsung.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κορέα δήλωσε ότι η αβεβαιότητα στην εργασία θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη στη φήμη της Κορέας ως αξιόπιστου εταίρου στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι άλλες εταιρείες παρακολουθούσαν τη διαμάχη ως πιθανό βαρόμετρο για τις σχέσεις εργασίας-διεύθυνσης.

«Εάν η Samsung δημιουργήσει προηγούμενο όπου τα συνδικαλιστικά αιτήματα προωθούνται μέσω απεργίας, οι εταιρείες θα μπορούσαν να βρεθούν σε πολύ δυσμενή διαπραγματευτική θέση στο μέλλον», δήλωσε ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου της Κορέας, Παρκ Τζι-σουν.

Το Reuters μίλησε με διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους, οι οποίοι δήλωσαν ότι η Samsung δεν αναγνωρίζει τη συμβολή των εργαζομένων της στο να την καταστήσει μια κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως.

Ο Λι, ερευνητής τσιπ εδώ και 30 χρόνια, δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης περίπου 40.000 εργαζομένων στα τέλη Απριλίου ότι πολλοί από τους συναδέλφους του είχαν φύγει για άλλες εταιρείες και ότι είχε υποβάλει αίτηση για εργασία στη Micron.

«Παρευρέθηκα στη συγκέντρωση επειδή είμαι εξοργισμένος», είπε. «Δεν μπορώ απλώς να κάθομαι στο γραφείο και να εργάζομαι».

«Δεν είμαι πλέον περήφανος για τη Samsung».