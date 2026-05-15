spacex:-Ακόμη-και-την-επόμενη-εβδομάδα-το-ενημερωτικό-δελτίο-για-την-μεγαλύτερη-ipo-στην-ιστορία

Η SpaceX, η οποία υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) τον Απρίλιο, σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει το ενημερωτικό της δελτίο ήδη από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, καθώς η εταιρεία επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων του Έλον Μασκ πλησιάζει σε μια πώληση μετοχών-ρεκόρ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει μια περιοδεία παρουσίασης για την επίσημη προώθηση της δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές στις 8 Ιουνίου.

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του roadshow, ωστόσο οι πηγές ανέφεραν ότι η SpaceX και οι σύμβουλοί της επιδιώκουν νωρίτερη δημοσίευση, ώστε οι επενδυτές να έχουν χρόνο να αξιολογήσουν τα οικονομικά στοιχεία, προσθέτοντας ότι το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει.

Η IPO αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, μετά τη συγχώνευση της SpaceX με την xAI τον Φεβρουάριο, σε μια συμφωνία που αποτίμησε τη συνολική αξία της νέας εταιρείας στα 1,25 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με το -, η εταιρεία στοχεύει σε έσοδα από την IPO της τάξεως των 70 έως 75 δισ. δολαρίων, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ (πάνω από το διπλάσιο) το ιστορικό ρεκόρ δημόσιας προσφοράς της Saudi Aramco το 2019.

Καθώς δεν έχει υπάρξει ξανά αρχική δημόσια προσφορά με πώληση τόσο μεγάλου όγκου μετοχών, οι σύμβουλοι της SpaceX αναζητούν εναλλακτικά κανάλια διάθεσης. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση χρηματιστηριακών εταιρειών σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και τον Καναδά, με σκοπό την εξασφάλιση κατανομών για τους πελάτες τους.

Η Wall Street διψάει για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) μετά από μια πολυετή «ξηρασία» και οι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για οτιδήποτε σχετίζεται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτηριστικά, η μετοχή της Cerebras, μιας εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο 68% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της την Πέμπτη, κλείνοντας με αποτίμηση περίπου 95 δισ. δολαρίων. Επιπλέον, οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic επιδιώκουν επίσης IPO, οι οποίες θα μπορούσαν να ανεβάσουν την αποτίμησή τους πάνω από τα 1 τρισ. δολάρια.

Η υποβολή της αίτησης από την SpaceX ενδέχεται να συμπέσει χρονικά με την περίοδο της 12ης δοκιμαστικής πτήσης του πυραύλου νέας γενιάς Starship. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι στοχεύει στην 19η Μαΐου.