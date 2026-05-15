Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, May 15
    titan-sa:-Εγκρίθηκε-από-ΓΣ-η-διανομή-μικτού-μερίσματος-1,10-ευρώ/μετοχή
    Titan SA: Εγκρίθηκε από ΓΣ η διανομή μικτού μερίσματος 1,10 ευρώ/μετοχή

    Titan SA: Εγκρίθηκε από ΓΣ η διανομή μικτού μερίσματος 1,10 ευρώ/μετοχή

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων:

    – της διανομής μικτού μερίσματος €1,10 ανά μετοχή:

    Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1 Ιουλίου 2026

    Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026

    Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: 7 Ιουλίου 2026

    – της ανανέωσης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής:

    • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος·
    • Ανδρέας Άρτεμης, ανεξάρτητο μέλος·
    • Marcel Cobuz, εκτελεστικό μέλος·
    • Μιχαήλ Κολακίδης, εκτελεστικό μέλος·
    • Χάρης Δαυίδ, ανεξάρτητο μέλος·
    • Lyn Grobler, ανεξάρτητο μέλος·
    • Πόλα Χατζησωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος·
    • Λεωνίδας Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος·
    • Στέλλα Κυριακίδου, ανεξάρτητο μέλος·
    • Σταύρος Παντζαρής ανεξάρτητο μέλος·
    • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, εκτελεστικό μέλος· και
    • Δημήτριος Τσιτσιράγκος, ανεξάρτητο μέλος.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.