titan-sa:-Εγκρίθηκε-από-ΓΣ-η-διανομή-μικτού-μερίσματος-1,10-ευρώ/μετοχή

Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων:

– της διανομής μικτού μερίσματος €1,10 ανά μετοχή:

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1 Ιουλίου 2026

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: 7 Ιουλίου 2026

– της ανανέωσης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής: