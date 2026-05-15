Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Στα «κόκκινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή (15/5), με τους βασικούς δείκτες να σημειώνουν απώλειες κοντά ή και άνω του 1%, καθώς οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο δεν έδωσε την πολυπόθητη ώθηση που περίμεναν οι αγορές, αφού ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες πολιτικές ανακοινώσεις, παρά τις δηλώσεις Τραμπ πως το Πεκίνο συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου.

Και καθώς στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο οδηγήθηκε σε νέο «άλμα» μετά την προειδοποίηση Τραμπ πως η υπομονή του με την Τεχεράνη εξαντλείται, στον αντίποδα, στη Wall Street το ταμπλό βάφτηκε «κόκκινο».

Έτσι, λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 46.611,46 μονάδες με απώλειες 0,9%, ο Nasdaq κινείται στις 26.196,89 μονάδες χάνοντας 1,68% και ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,15% στις 7.415,66 μονάδες, διαγράφοντας τα χθεσινά κέρδη.

Οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος είχε καταγράψει ισχυρή άνοδο το προηγούμενο διάστημα. Ο Nasdaq πιέζεται ιδιαίτερα από την πτώση 4% της Intel και τις απώλειες 3% των Advanced Micro Devices (AMD) και Micron Technology. Η NVIDIA υποχωρεί κατά 2%, ενώ η Cerebras Systems — η οποία είχε εκτιναχθεί κατά 68% την Πέμπτη (14/5) μετά την έναρξη διαπραγμάτευσής της στον Nasdaq — σημειώνει πτώση 3%.

«Ο κλάδος έχει καταγράψει μια εξαιρετικά μη βιώσιμη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες και παραμένει ευάλωτος σε ρευστοποιήσεις, ανεξάρτητα από τις ειδήσεις», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Microsoft, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά περίπου 0,6%, μετά την ανάρτηση του Μπιλ Άκμαν στην πλατφόρμα X ότι η Pershing Square έχει αποκτήσει θέση στη μετοχή.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, αυξάνοντας τις πιέσεις στις αγορές, με την απόδοση του 30ετούς να ξεπερνά το 5,1%, πλησιάζοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Σειρά στοιχείων που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν αναζωπύρωση του πληθωρισμού, καθώς οι τιμές πετρελαίου παραμένουν αυξημένες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να πλήττουν περισσότερο τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Οι μετοχές της Boeing συνέχισαν να υποχωρούν και σήμερα, μετά από πτώση σχεδόν 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τη δήλωση Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing — μόλις 50 περισσότερα από όσα ανέμενε ήδη η εταιρεία.

Παρά τη σημερινή πτώση, οι βασικοί δείκτες οδεύουν προς ακόμη μία ανοδική εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατευθύνονται προς την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, ενώ ο Dow Jones βρίσκεται σε τροχιά έκτης.

«Η διεύρυνση της ανόδου έχει ουσιαστικά εξανεμιστεί», δήλωσε ο Κιθ Λέρνερ της Truist Advisory Services στο CNBC. «Βλέπουμε μια πιο υποτονική εικόνα της οικονομίας να αποτυπώνεται σε αρκετούς τομείς της αγοράς. Ωστόσο, οι δείκτες στηρίζονται κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές, γι’ αυτό και οι ευρύτεροι δείκτες διατηρούνται σε καλά επίπεδα».