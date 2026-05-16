Ακίνητα-ΕΦΚΑ:-Ανακαίνιση-κτιρίου-με-συμψηφισμό-στο-μίσθωμα

Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, επιδιώκει ο e-ΕΦΚΑ, προσφέροντας συμψηφισμό σε μισθώματα, για όποιους αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος, που θα υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ!

Σε διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (άρ. 116), γίνεται λόγος για επενδυτικά προγράμματα ή σχέδια σε μισθώσεις ακινήτων του Φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμβατική διάρκειά τους να υπερβαίνει τα 20 έτη. Εάν το επενδυτικό πρόγραμμα συντελεί στην δημιουργία υπεραξίας επί του ακινήτου, τότε μέρος των καταβλητέων μισθωμάτων, θα μπορεί να συμψηφίζεται με το τίμημα της επένδυσης. Το ανώτερο ποσό του συμψηφισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και εκτείνεται στα έτη που διαρκεί η μίσθωση. Αν υφίστανται ήδη οφειλόμενα ποσά μισθωμάτων, με την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης, αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στον συμψηφισμό που θα γίνει.

Δίνεται χρονικό περιθώριο έξι μηνών από την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, που ψηφίστηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη, 13 Μαΐου, για να υποβληθούν αιτήματα από τους ενδιαφερόμενους προς τον e-ΕΦΚΑ με επενδυτικά προγράμματα ή σχέδια που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία συμψηφισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφαίνεται

α) Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και την υπαγωγή των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων ή σχεδίων στις διατάξεις του.

β) Για την αξία του ολοκληρωθέντος επενδυτικού προγράμματος ή σχεδίου ή των ποσών που έχουν αναλωθεί εξαιτίας της υλοποίησής του που επιτρέπεται να συμψηφισθούν. Στο συγκεκριμένο έλεγχο, λόγο θα έχει και το ΔΣ της Εταιρίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ.

γ) Για το ύψος των ποσών που συμψηφίζονται.

40 ακίνητα

Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, εκτιμούν ότι ανέρχονται σε περίπου 40 τα ακίνητα που μπορούν να αξιοποιηθούν, μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού. Όπως επισημαίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση επί της συγκεκριμένης διάταξης, εισάγεται ένας στοχευμένος μηχανισμός συμψηφισμού στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Στόχος είναι να παροτρυνθούν επενδυτές να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν επενδυτικά προγράμματα ή σχέδια επισκευής ή ριζικής ανακαίνισης των εν λόγω ακινήτων.

Η επένδυση που θα κάνει ο μισθωτής πρέπει να μην έχει προβλεφθεί ή συμφωνηθεί συμβατικά, να υπερβαίνει την αξία της υποχρεωτικής επένδυσης που προβλέπεται στη σύμβαση και να συμβάλλει στην επαύξηση της αξίας του μισθίου ακινήτου.

Ανταποδοτικός μηχανισμός

Έτσι η διάταξη καθιερώνει έναν ανταποδοτικό μηχανισμό που λειτουργεί μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά αυστηρές προϋποθέσεις: μεγάλης διάρκειας μίσθωσης, μεταβλητό / ποσοστιαίο μίσθωμα, μεγάλες πρόσθετες επενδύσεις που αυξάνουν την αξία το μισθίου και αποτίμηση / έλεγχος από συλλογικό όργανο διοίκησης.

Για τον υπολογισμό ποσοστιαίου μισθώματος ζητούνται ελεγμένα οικονομικά στοιχεία από ορκωτό ελεγκτή και πλήρης διαφάνεια ως προς τον κύκλο εργασιών και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Η διάταξη δεν αφορά σε μικροεπισκευές και μικροεπενδύσεις. Αφορά σε έργα επί μισθωμένων ακινήτων που κατά την υλοποίησή τους παρουσιάζονται συχνά επιπλέον απαιτήσεις: στατικές ενισχύσεις, πυροπροστασία, προσβασιμότητα, ενεργειακές παρεμβάσεις, υγειονομικές προδιαγραφές, υποχρεώσεις που συνδέονται με διατηρητέα κτίρια ή με αλλαγές στη χρήση.

Στις μισθώσεις με μεταβλητό «ποσοστιαίο μίσθωμα», όσο μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη μιας επιχείρησης τόσο υψηλότερο γίνεται το μέρος του μισθώματος που καταβάλλεται ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Ο προβλεπόμενος συμψηφισμός εκτιμάται ότι συνιστά αναπτυξιακό κίνητρο και αποκαθιστά τη δικαιοσύνη στις συμβάσεις.