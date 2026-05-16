ΔΕΗ: Ο μεγαλύτερος καταλύτης στην ιστορία του ΧΑ — Ζήτηση έως και 15 δισ. € για την ΑΜΚ

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Τζίρος Γενικός Δείκτης 2.246,82 -52,02 -2,26% 203,67 εκ. € FTSE Large Cap 5.695,09 -139,24 -2,39% 194,04 εκ. € ΔΤΡ (Τραπεζικός) 2.536,60 -92,55 -3,52% — FTSE Χρηματ. Υπηρεσίες 11.862,19 -430,41 -3,50% —

Κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας που επιβάλλει η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις που δημιουργεί ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αλλά και η ρευστότητα που απορροφά η επικείμενη ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε την Παρασκευή 15 Μαΐου με έντονες απώλειες. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε -2,26% στις 2.246,82 μονάδες, εγγράφοντας απώλεια -52,02 μονάδων, ενώ ο τζίρος ανήλθε στα 203,67 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κινήθηκε εντός ημερήσιου εύρους 2.246,47 – 2.301,83 μονάδων — εβδομαδιαίο εύρος που αντικατοπτρίζει πιέσεις κοντά στα χαμηλά της εβδομάδας.

ΔΕΗ: Ζήτηση «εκτός ελέγχου» — Ανοίγει βιβλίο προσφορών τη Δευτέρα

Το κυρίαρχο θέμα της αγοράς παραμένει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να αναγραφεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Μετά το πράσινο φως που έδωσαν χθες (14 Μαΐου) οι μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Η ζήτηση για συμμετοχή στην ΑΜΚ έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία: από τα roadshows που διεξήγαγαν οι Goldman Sachs και Citigroup στο εξωτερικό, το ενδιαφέρον εκτιμάται ότι ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 9 και 15 δισ. ευρώ — δηλαδή πάνω από διπλάσιο του αρχικού στόχου. Στη ζήτηση αναμένεται να συμμετάσχουν sovereign wealth funds, family offices και μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, σε ό,τι θα αποτελέσει αναμφίβολα τη μεγαλύτερη άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε σήμερα στα 19,75 ευρώ, με πτώση -2,81% (-0,57 ευρώ), με συναλλαγές σε 1,29 εκατ. τεμάχια. Η υποχώρηση αποδίδεται σε αθέτηση θέσεων από επενδυτές που επιθυμούν να ελευθερώσουν κεφάλαια για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ — η οποία, αξίζει να υπενθυμιστεί, πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης.

Εικόνα Μετοχών — Κερδισμένοι και Χαμένοι

Το κύμα πιέσεων επηρέασε κυρίως τον τραπεζικό κλάδο, με τον Δείκτη Τραπεζικού Τομέα (ΔΤΡ) να υποχωρεί -3,52% στις 2.536,60 μονάδες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σφράγισαν αρνητικά: η Eurobank κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση (-4,79% στα 3,721 ευρώ), ακολουθούμενη από Πειραιώς (-4,09% στα 8,30 ευρώ), Alpha Bank (-3,88% στα 3,57 ευρώ) και Εθνική (-3,63% στα 13,80 ευρώ).

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. € Μεταβ. % Όγκος Κεφαλ. ΟΤΕ 18,86 +0,36 +1,95% 331 χιλ. 7,62 δισ. ΕΛΠΕ 9,89 +0,12 +1,23% 221 χιλ. 3,03 δισ. ΜΟΗ 35,56 +0,16 +0,45% 151 χιλ. 3,94 δισ. ΕΥΡΩΒ 3,721 -0,187 -4,79% 4,12 εκατ. 13,52 δισ. CENER 25,02 -1,08 -4,14% 197 χιλ. 5,32 δισ. ΠΕΙΡ 8,30 -0,354 -4,09% 3,09 εκατ. 10,26 δισ. ΑΛΦΑ 3,57 -0,144 -3,88% 5,82 εκατ. 8,27 δισ. ΕΤΕ 13,80 -0,52 -3,63% 1,74 εκατ. 12,63 δισ. ΔΕΗ 19,75 -0,57 -2,81% 1,29 εκατ. 7,30 δισ. MTLN 38,98 -0,84 -2,11% 289 χιλ. 5,58 δισ.

Στη θετική πλευρά, ο ΟΤΕ ξεχώρισε με άνοδο +1,95% στα 18,86 ευρώ, σε μία από τις ελάχιστες blue chips που αντιστάθηκε στο αρνητικό κλίμα. Θετικό πρόσημο διατήρησαν επίσης η ΕΛΠΕ (+1,23% στα 9,89 ευρώ) και η Motor Oil (+0,45% στα 35,56 ευρώ), ενώ ο ΔΑΑ έκλεισε αμετάβλητος στα 9,97 ευρώ.

Τεχνική Εικόνα — Δοκιμάζεται η κρίσιμη ζώνη στήριξης

Η σημερινή συνεδρίαση είχε εξαιρετικά χαρακτηριστικό προφίλ από τεχνική άποψη: το κλείσιμο στις 2.246,82 μονάδες βρίσκεται οριακά πάνω από το εβδομαδιαίο χαμηλό των 2.246,47 μονάδων, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δοκιμάζει ενεργά την ισχυρή ζώνη στήριξης 2.230–2.254 μονάδων που αντιστοιχεί στο ανοδικό χάσμα (gap-up) της 6ης Μαΐου.

Εντός αυτής της ζώνης συγκλίνουν οι κινητοί μέσοι όροι 30 και 50 ημερών, ενισχύοντας τη σημασία της ως βραχυπρόθεσμη στήριξη. Αν η αγορά καταφέρει να κλείσει επανειλημμένα πάνω από το επίπεδο αυτό, τότε η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στις 2.300 μονάδες, όπου η αγορά έχει βρει πολλαπλές εντάσεις στην τρέχουσα εβδομάδα (εβδομαδιαίο υψηλό: 2.301,83).

Ο MACD διατηρεί ακόμα ανοδικό σήμα από τις 6 Μαΐου, αν και με εμφανώς αποδυναμωμένη δυναμική. Οι ταλαντωτές (RSI, Stochastic) κινούνται σε ουδέτερη ζώνη χωρίς οριακές ενδείξεις, δείχνοντας ότι η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς αναπνοής παρά υπεραγορασμένης εξάντλησης. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η ολοκλήρωση της κάλυψης του gap θα μπορούσε να αποτελέσει προϋπόθεση για την επαναφορά αγοραστικής ώθησης με στόχο τις 2.300+ μονάδες.

Η εβδομαδιαία επίδοση του ΓΔ διαμορφώθηκε σε -1,46%, ωστόσο η απόδοση από την αρχή του έτους παραμένει θετική στο +5,95%. Στον τραπεζικό τομέα, παρά την έντονη διόρθωση της εβδομάδας (-3,48%), ο κλαδικός δείκτης διατηρεί κέρδη +10,58% YTD.

Διεθνές Φόντο — Ευρωπαϊκά Χαμόγελα, Αμερικανική Αντίθεση

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν πτωτική πορεία την Παρασκευή, με τον pan-European δείκτη STOXX 600 να υποχωρεί περίπου -1%. Ο γερμανικός DAX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κοντά στις 24.150 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε περί το -0,6% στις 8.034 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε πτώση -1,25% στις 10.243 μονάδες, επιβαρυνόμενος από εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο — όπου αυξάνονται οι φωνές για παραίτηση του Πρωθυπουργού Σταρμερ. Σύμφωνα με αναλύσεις Reuters, τα ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια πιέστηκαν κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο και τις πρώτες ύλες, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί εκ νέου ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο αμερικανικός πληθωρισμός για τον Απρίλιο ήρθε ανώτερος των εκτιμήσεων: ο δείκτης CPI ανήλθε στο 3,8% σε ετήσια βάση (έναντι εκτίμησης για 3,7% και 3,3% τον Μάρτιο), ενώ ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% ετησίως, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 2,7%. Τα στοιχεία αυτά αυξάνουν τις αμφιβολίες για ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed εντός του 2026, με τις αγορές να έχουν πλέον υιοθετήσει σενάριο παγώματος για το υπόλοιπο του έτους.

Κεντρικό event για την ερχόμενη εβδομάδα παραμένει η δημοσίευση των πρακτικών της Federal Open Market Committee (FOMC) την Τετάρτη 20 Μαΐου (21:00 ώρα Ελλάδας), τα οποία θα αποκαλύψουν τον βαθμό ανησυχίας των μελών της Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό. Μεσοπρόθεσμα, οι επενδυτές αρχίζουν να ενσωματώνουν και πιθανότητες αύξησης επιτοκίων για το 2027, κάτι που επιβαρύνει τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και, κατ’ επέκταση, ασκεί πίεση σε μετοχές υψηλών πολλαπλασιαστών παγκοσμίως.

Στη θετική πλευρά, η Wall Street αντέδρασε συγκρατημένα ανοδικά: ο S&P 500 κινούνταν κοντά στις 7.500 μονάδες (+0,77%), ενώ ο Nasdaq ανέβαινε κατά +0,88%, ολοκληρώνοντας επτά διαδοχικές εβδομάδες ανόδου. Ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η αδιάκοπη ζήτηση για μετοχές AI υποδομής συνεχίζουν να στηρίζουν την αμερικανική αγορά, αντισταθμίζοντας εν μέρει το γεωπολιτικό βάρος από το αδιέξοδο στον Κόλπο.

Γνώμες Ειδικών

Αναλυτές από τον χώρο της ελληνικής αγοράς ερμήνευσαν τις σημερινές πιέσεις ως αναμενόμενο φαινόμενο αναδιάταξης χαρτοφυλακίων ενόψει της ΑΜΚ της ΔΕΗ. Κατά κοινή εκτίμηση, η εκροή ρευστότητας από τραπεζικές μετοχές και blue chips προς τη συμμετοχή στο βιβλίο προσφορών αποτελεί ορθολογική κίνηση επενδυτών που αξιολογούν τη ΔΕΗ ως σπάνια ευκαιρία τοποθέτησης σε εγχώρια ενεργειακή υποδομή με διεθνή προβολή.

Η ανακοίνωση ζήτησης πολλαπλάσιας του ποσού της ΑΜΚ αξιολογείται ως σήμα ισχυρής εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, εφόσον η τιμή διάθεσης κλειδωθεί κοντά στα 19-19,50 ευρώ, η μετοχή της ΔΕΗ αναμένεται να συγκεντρώσει θεσμικό ενδιαφέρον που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά του ΧΑ. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, αναλυτές θεωρούν ότι η διόρθωση είναι τεχνικής φύσης: τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά, με YTD κέρδη +10,58% για τον ΔΤΡ να μαρτυρούν το βαθύτερο momentum.

Beta Χρηματιστηριακή — Weekender | 15 Μαΐου 2026 Μανώλης Χατζηδάκης, Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης



Αύξηση κεφαλαίου καταλύτης για αγορά και ΔΕΗ



Το επιλεκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχίστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το επίκεντρο να παραμένει στις εταιρικές πράξεις και την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων. Οι πιέσεις που καταγράφηκαν σε αρκετές μετοχές συνδέονται και με την πρόθεση σημαντικού μέρους της επενδυτικής κοινότητας να συμμετάσχει δυναμικά στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δεδομένου ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης. Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στην αγορά προϊδεάζει για μια πρωτοφανή συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μία και μόνο συναλλαγή, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει νέο ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δημιουργείται παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική αγορά —η οποία δείχνει πλέον ώριμη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης— να επανασυστηθεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με όρους αυξημένης αξιοπιστίας, βάθους και επενδυτικής ελκυστικότητας. Κατά τα λοιπά, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια της εβδομάδας ανέβασαν τον πήχη των καθαρών κερδών για τις 17 εταιρίες που έχουν δώσει μια πρώτη εικόνα μεγεθών στο +32% δείχνοντας ανθεκτικότητα στις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.



Τα αμερικανικά χρηματιστήρια συνέχισαν τη δυναμική ανοδική τους πορεία από τα χαμηλά του τέλους Μαρτίου, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, συμπληρώνοντας επτά διαδοχικές εβδομάδες ανόδου. Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, η αυξημένη ζήτηση για μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθεκτικά μακροοικονομικά στοιχεία επέτρεψαν στους επενδυτές να αγνοήσουν σε μεγάλο βαθμό το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Κεντρικό γεγονός την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ είναι η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Federal Open Market Committee (FOMC) την Τετάρτη 20 Μαΐου (21:00) μετά και την ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον μήνα Απρίλιο.



Συγκεκριμένα η αύξηση διαμορφώθηκε σε 3,8% σε ετήσια βάση έναντι εκτιμήσεων για 3,7% και από 3,3% τον Μάρτιο. Ανοδική έκπληξη παρουσίασε και ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τις προβλέψεις για 2,7%. Πλέον οι επενδυτές αρχίζουν να δίνουν σοβαρές πιθανότητες ανόδου στα αμερικανικά επιτόκια από την επόμενη χρονιά έχοντας υιοθετήσει κατηγορηματική στάση αμετάβλητων επιτοκίων για το υπόλοιπο του 2026. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την κίνηση συσσώρευσης εντός της ζώνης των 2.250–2.300 μονάδων, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να εμφανίζεται αισθητά μειωμένη (-20%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.



Η αγορά φαίνεται να κινείται προς την κάλυψη του ανοδικού χάσματος της 6ης Μαΐου στις 2.230–2.254 μονάδες, περιοχή που συνιστά την ισχυρότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη, καθώς εκεί συγκλίνουν και οι κινητοί μέσοι όροι 30 και 50 ημερών. Οι ταλαντωτές εξακολουθούν να κινούνται σε ουδέτερη ζώνη, ενώ ο MACD διατηρεί το ανοδικό σήμα που ενεργοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, αν και με εμφανώς μειωμένη δυναμική. Η τρέχουσα τεχνική εικόνα παρουσιάζει ομοιότητες με τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη μετά τα χαμηλά του Μαρτίου. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η ολοκλήρωση της κάλυψης του ανοδικού χάσματος θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκ νέου αγοραστικά αντανακλαστικά και να οδηγήσει σε νέα προσέγγιση της αντίστασης των 2.300 μονάδων.



Στο εσωτερικό την Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trastor που προέκυψαν από την ΑΜΚ. Ακόμα την Δευτέρα αναμένεται η απόφαση της Bylot αναφορικά με την εξαγορά της Evoke. Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου οι προγραμματισμένες ανακοινώσεις για την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν τις εταιρίες Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (18/05), Fourlis, Aegean Air (19/05) Alpha Bank, Elvalhalcor, Alpha Trust Ανδρομέδα (20/05) CrediaBank, As Company και Ideal Holdings (21/05). Το εβδομαδιαίο δελτίο επιστρέφει την Παρασκευή 29 Μαΐου.