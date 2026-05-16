Διεθνές-χτύπημα-σε-κύκλωμα-κλοπών-πολυτελών-ρολογιών,-12-συλλήψεις-στη-Νάπολη

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα κλοπών πολυτελών ρολογιών πολές φορές με την βία, εξαρθρώθηκε από την ισπανική Εθνική Αστυνομία, η οποία, σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές και την Europol, προχώρησε στη σύλληψη 12 ατόμων στη Νάπολη της νότιας Ιταλίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι συλληφθέντες φέρονται να ανήκουν σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που ειδικεύονταν σε βίαιες επιθέσεις εναντίον τουριστών σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ισπανίας, όπως η Μαρμπέγια, η Μάλαγα, η Βαρκελώνη, η Ίμπιζα και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής έρευνας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη συνολικά 31 ατόμων σε διάφορες χώρες, αναδεικνύοντας τη διασυνοριακή δράση των συγκεκριμένων εγκληματικών δικτύων.

Δρούσαν οργανωμένα και με πλαστά έγγραφα

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι συνδέονται με ναπολιτάνικες συμμορίες γνωστές ως «paranzas», οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κλοπή ρολογιών μεγάλης αξίας σε δημόσιους χώρους και τουριστικές περιοχές.

Οι ομάδες αποτελούνταν συνήθως από τρία έως πέντε άτομα και λειτουργούσαν με αυστηρή εσωτερική οργάνωση. Τα μέλη ταξίδευαν στην Ισπανία χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είτε μετέφεραν από την Ιταλία είτε ενοικίαζαν τοπικά.

Αφού εντόπιζαν πιθανά θύματα – κυρίως τουρίστες ή άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας – σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, παραλιακές περιοχές και πολυτελή εμπορικά σημεία, παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους για ώρες πριν προχωρήσουν στις επιθέσεις.

Οι ληστείες πραγματοποιούνταν με ταχύτητα και ιδιαίτερη βιαιότητα, με τους δράστες να αρπάζουν τα ακριβά ρολόγια από τον καρπό των θυμάτων και να διαφεύγουν άμεσα με μοτοσικλέτες ή σκούτερ.

Ανησυχία για την αύξηση του φαινομένου στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι η συνεχής άνοδος της αξίας των πολυτελών ρολογιών στη διεθνή αγορά έχει ενισχύσει σημαντικά τη δράση τέτοιων κυκλωμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, Ισπανία και Ιταλία προχώρησαν σε κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχο την εξάρθρωση των ομάδων που δρούσαν από τη Νάπολη, καθώς και την ταυτόχρονη εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί από ισπανικά δικαστήρια.