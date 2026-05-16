Εκτός Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η κίνηση αυτή ακολούθησε την έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην υπουργός στην κομματική ηγεσία, με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δημοσίευση του Πολάκη στο facebook:

Φάμελλος: «Η επιθετική και προσβλητική ανάρτηση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή»

Σε δήλωσή του, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτηρίζει ανυπόστατη και απαράδεκτη την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «κρυφής ατζέντας», «αφωνίας» και «έλλειψης πρωτοβουλίας».

Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει σε προσωπικές στρατηγικές να υπονομεύσουν τη σοβαρότητα του κόμματος, ούτε θα δεχτεί πλήγμα στην πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια.

Αναλυτικά η δήλωση:

Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια.

Πολλάκης: «Έσπασα παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν – Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία»

Με αιχμές κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, κάνοντας λόγο για απόφαση «χωρίς καμία δικαιολογία».

«Δυστυχώς τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» γράφει ο Παύλος Πολάκης, διαμηνύοντας «θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι Τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!!

Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!!

Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία!!

Παύλος Πολάκης

Βουλευτής Χανίων, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.