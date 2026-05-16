Επιβεβαιώθηκε-ο-θάνατος-της-φάλαινας-«Τίμι»-στις-ακτές-της-Δανίας

Η νεκρή φάλαινα που ξεβράστηκε πριν από λίγες ημέρες στις ακτές της Δανίας επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ο «Τίμι», η μεγάπτερη φάλαινα που είχε διασωθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κόστους 1,5 εκατ. ευρώ, η οποία είχε συγκινήσει τη Γερμανία αλλά και όλο τον κόσμο, ενώ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους επιστημονικούς κύκλους.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (16/5) η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της Δανίας βρέθηκε νεκρή κοντά σε ένα νησί της χώρας. «Επιβεβαιώνεται ότι η μεγάπτερη φάλαινα που εντοπίστηκε κοντά στο Άνχολτ είναι η ίδια φάλαινα που είχε εξοκείλει στη Γερμανία και για τη διάσωσή της είχαν καταβληθεί πολλές προσπάθειες», δήλωσε η Γέιν Χάνσεν, προϊσταμένη τμήματος της κυβερνητικής υπηρεσίας.

Ο «Τίμι» είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά εγκλωβισμένο σε μια αμμουδιά στις 23 Μαρτίου, στον Κόλπο του Βίσμαρ, στις ακτές της Βαλτικής. Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, η φάλαινα τελικά οδηγήθηκε σε μια φορτηγίδα γεμάτη με νερό και μεταφέρθηκε στη Βόρεια Θάλασσα, όπου και απελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου.

‘Timmy’ the humpback whale was released in the North Sea after weeks stranded in shallow waters near Germany. Read more: https://t.co/HcFrRsm0ly pic.twitter.com/xwIrO7TUzw — The Associated Press (@AP) May 3, 2026

Αντιπαράθεση μεταξύ επιστημόνων και διασωστών

Η υπόθεση είχε προκαλέσει από το ξεκίνημά της έντονη αντιπαράθεση μεταξύ επιστημόνων και διασωστών. Πολλοί ειδικοί διαφωνούσαν με την επιχείρηση διάσωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Τίμι ήταν εξαιρετικά άρρωστος και πως οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν ελάχιστες. Κατά την άποψή τους, η πιο ηθική επιλογή θα ήταν να αφεθεί να πεθάνει ήρεμα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ομάδα κτηνιάτρων και διασωστών επέμεινε στην επιχείρηση, ενισχυμένη από το κύμα συγκίνησης που είχε εξαπλωθεί στη Γερμανία γύρω από τον φάλαινα.

Η διάσωση χρηματοδοτήθηκε ιδιωτικά από δύο εκατομμυριούχους, τον συνιδρυτή της MediaMarkt, Βάλτερ Γκουντς και την επιχειρηματία των ιπποδρομιών Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν «όσο κι αν κοστίσει» για να σωθεί ο Τίμι.

Το ζώο περιγραφόταν ως νωθρό και καλυμμένο με αλλοιώσεις που έμοιαζαν με φουσκάλες, ενώ εκτιμάται ότι τμήματα του στόματός του είχαν μπλεχτεί σε αλιευτικά δίχτυα.

Έντονη κριτική στην επιχείρηση διάσωσης

Η επιχείρηση διάσωσης είχε δεχθεί σφοδρή κριτική από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας, η οποία χαρακτήρισε την προσπάθεια «ακατάλληλη», σημειώνοντας ότι το ζώο «βρισκόταν σε εξαιρετικά επιβαρυμένη κατάσταση» και ήταν «απίθανο να επιβιώσει» από τη μεταφορά σε βαθύτερα νερά.

Ο διευθυντής του Ωκεανογραφικού Μουσείου του Στράλζουντ, Μπούρκχαρντ Μπάσεκ, είχε προειδοποιήσει πριν από την επιχείρηση ότι η συνέχιση της προσπάθειας ισοδυναμούσε με «καθαρή κακοποίηση ζώου».

«Μια επιχείρηση διάσωσης δεν αξίζει πλέον τον κόπο… αυτό μας το έχουν επιβεβαιώσει επανειλημμένα διεθνείς συνάδελφοι», είχε δηλώσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο θαλάσσιος βιολόγος της Greenpeace, Τίλο Μαακ, ο οποίος είχε πει νωρίτερα αυτόν τον μήνα: «Πιστεύω ότι η φάλαινα θα πεθάνει πολύ σύντομα. Και θα ήθελα επίσης να θέσω το ερώτημα: Τι ακριβώς είναι τόσο κακό σε αυτό;». «Ναι, τα ζώα ζουν, τα ζώα πεθαίνουν. Αυτό το ζώο είναι πραγματικά, πάρα πολύ άρρωστο. Και έχει αποφασίσει να αναζητήσει ηρεμία», είχε προσθέσει.