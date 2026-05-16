Η-«χρυσή-μπίζνα»-των-συνόρων:-Πώς-το-μεταναστευτικό-έγινε-βιομηχανία-δισεκατομμυρίων

Η εικόνα μοιάζει βγαλμένη από δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Ρομποτικά σκυλιά περιπολούν σύνορα. Drones πετούν ασταμάτητα πάνω από ερήμους και ακτές. Θερμικές κάμερες εντοπίζουν ανθρώπινη κίνηση χιλιόμετρα μακριά. Πύργοι επιτήρησης αναβοσβήνουν μέσα στη νύχτα.

Κι όμως, δεν πρόκειται για κινηματογραφικό σκηνικό. Όπως περιγράφει ο Economist, αυτή ήταν η πραγματική εικόνα στο ετήσιο Border Security Expo που πραγματοποιήθηκε στην Αριζόνα: μια γιγαντιαία εμπορική έκθεση αφιερωμένη στη νέα βιομηχανία της επιτήρησης συνόρων και του ελέγχου της μετανάστευσης.

Και το μήνυμα ήταν σαφές: το μεταναστευτικό δεν είναι πλέον μόνο πολιτικό ή ανθρωπιστικό ζήτημα. Είναι και τεράστια αγορά.

Η «μπίζνα» της καταστολής ανθίζει

Σύμφωνα με τον Economist, κυβερνήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη αυξάνουν μαζικά τις δαπάνες για έλεγχο συνόρων, παρακολούθηση μεταναστών, κράτηση και απελάσεις.

Η στροφή αυτή τροφοδοτείται τόσο από την άνοδο δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων όσο και από τον φόβο παραδοσιακών κυβερνήσεων μήπως κατηγορηθούν ότι είναι «χαλαρές» στο μεταναστευτικό.

Στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 170 δισ. δολαρίων για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής έως το 2029.

Την ίδια στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει σημαντικά τις σχετικές δαπάνες.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος που συνδέει κρατικές υπηρεσίες, αμυντικές βιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας, startups, ιδιωτικές φυλακές και αεροπορικές εταιρείες.

Από τον πόλεμο στα σύνορα

Όπως παρατηρεί ο Economist, μεγάλο μέρος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται πλέον στα σύνορα προέρχεται απευθείας από τη στρατιωτική βιομηχανία.

Συστήματα που αναπτύχθηκαν αρχικά για πολέμους και στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταφέρονται τώρα στην επιτήρηση μεταναστευτικών ροών.

Η Anduril Industries, εταιρεία drones που αποτιμάται πλέον στα 61 δισ. δολάρια, έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο 363 εκατ. δολαρίων με την αμερικανική συνοριοφυλακή για αυτόνομα συστήματα επιτήρησης.

Η ανταγωνίστρια Shield AI συνεργάζεται με την αμερικανική ακτοφυλακή αλλά και με ευρωπαϊκές αρχές για ανάπτυξη drones στα σύνορα.

Παράλληλα, η Palantir Technologies, η εταιρεία data analytics με στενούς δεσμούς με το Πεντάγωνο, παρέχει λογισμικό στην αμερικανική ICE, την υπηρεσία που εντοπίζει και συλλαμβάνει παράτυπους μετανάστες εντός των ΗΠΑ.

Έτσι, ένα σύστημα που παλαιότερα βασιζόταν κυρίως σε συνοριοφύλακες, περιπολικά και φυσική παρουσία μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τεράστιο ψηφιακό δίκτυο επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο.

Η Silicon Valley ανακαλύπτει το μεταναστευτικό

Το εντυπωσιακό είναι ότι πλέον στο παιχνίδι μπαίνουν και startups της Silicon Valley.

Όπως εξηγεί ο Economist, οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές έχουν απλοποιήσει διαδικασίες προμηθειών και πιλοτικών προγραμμάτων ώστε νέες τεχνολογίες να δοκιμάζονται και να εγκαθίστανται ταχύτερα.

Αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά για νεοφυείς επιχειρήσεις που βλέπουν το μεταναστευτικό ως επόμενο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης.

Η λογική είναι απλή: η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, οι θερμικές κάμερες και τα αυτόνομα συστήματα μειώνουν το κόστος, περιορίζουν τους κινδύνους για το προσωπικό και επιτρέπουν στα κράτη να επιτηρούν τεράστιες εκτάσεις με λιγότερους ανθρώπους.

Στην πράξη όμως, αυτό σημαίνει κάτι βαθύτερο: τα σύνορα γίνονται ολοένα και περισσότερο πεδίο μόνιμης τεχνολογικής επιτήρησης.

Οι ιδιωτικές φυλακές και οι πτήσεις απέλασης

Η «έκρηξη» δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Ο Economist σημειώνει ότι η αγορά κράτησης και απέλασης μεταναστών γνωρίζει επίσης τεράστια ανάπτυξη.

Η ICE έχει ήδη αυξήσει τη χωρητικότητα κράτησης στις περίπου 70.000 κλίνες, από περίπου 40.000 πριν από την επιστροφή του Donald Trump στην εξουσία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τις 100.000.

Αυτό έχει εκτοξεύσει τα κέρδη εταιρειών όπως η CoreCivic και η GEO Group, που διαχειρίζονται ιδιωτικά κέντρα κράτησης.

Τα κέρδη της CoreCivic αυξήθηκαν κατά 50% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ της GEO Group διπλασιάστηκαν.

Αντίστοιχα, και οι απελάσεις μετατρέπονται σε χρυσοφόρα δραστηριότητα.

Ο Μάρτιος αποτέλεσε μήνα – ρεκόρ για την ICE με σχεδόν 1.800 πτήσεις απέλασης.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Global Crossing Airlines, γνωστή ως GlobalX, επωφελούνται ήδη σημαντικά από αυτή την αγορά, με τις πωλήσεις τους να αυξάνονται κατά 15% σε ετήσια βάση.

Η πολιτική που φέρνει χρήμα

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα του Economist είναι ίσως ότι η βιομηχανία αυτή δύσκολα θα συρρικνωθεί σύντομα.

Η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική έχει αποδειχθεί πολιτικά δημοφιλής σε πολλές δυτικές κοινωνίες, ενώ η εικόνα «χαλαρότητας» απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση συχνά κοστίζει εκλογικά.

Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις δύσκολα θα μειώσουν τις σχετικές δαπάνες.

Και όσο η πολιτική πίεση αυξάνεται, τόσο θα μεγαλώνει και η αγορά γύρω από την επιτήρηση, την κράτηση και τις απελάσεις.

Η νέα οικονομία του φόβου

Πίσω από όλα αυτά, διαμορφώνεται κάτι μεγαλύτερο από μια απλή αγορά ασφαλείας.

Όπως αφήνει να εννοηθεί ο Economist, δημιουργείται μια νέα οικονομία του φόβου και της διαρκούς επιτήρησης, όπου η μετανάστευση αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως κοινωνικό ή ανθρωπιστικό πρόβλημα, αλλά ως πεδίο επένδυσης, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο της εποχής: όσο οι πολιτικοί υπόσχονται «ασφαλή σύνορα», μια ολόκληρη βιομηχανία χτίζεται γύρω από αυτά — με drones, αλγόριθμους, ιδιωτικές φυλακές και δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά συμβόλαια.